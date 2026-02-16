Przyjechał na „podwójnym gazie” do komendy Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj 32-letni pabianiczanin najpierw spożył napoje wyskokowe pod sklepem monopolowym, a następnie podjechał pod budynek komendy. Wszedł do siedziby stróżów prawa z otwartą butelką wódki i oznajmił dyżurnemu, że rezygnuje z uprawnień do kierowania. Badanie alkomatem wykazało 0,8 promila alkoholu w jego organizmie, więc finalnie stracił prawo jazdy, a sprawa trafi do sądu.

14 lutego 2026 roku około godziny 23.20 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego kierującego. Z treści przekazanej przez świadka informacji wynikało, że mężczyzna podjechał Toyotą pod sklep monopolowy, po czym wypił „setkę” i odjechał.

Pod wskazany adres ruszyli policjanci z pabianickiej „patrolówki”. Na miejsce jednak nie dojechali, ponieważ kierujący sam przyjechał do komendy. Zaparkował pod siedzibą stróżów prawa i pospiesznie ruszył w kierunku wejścia do budynku. Tam wydarzyła się niecodzienna sytuacja, która jeszcze bardziej zaskoczyła mundurowych. Mężczyzna wszedł do poczekalni z otwartą butelką wódki. Następnie podszedł do dyżurnego i oświadczył, że chce oddać prawo jazdy, bo nie jest już mu potrzebne. 32-latek przyznał, że jechał na „podwójnym gazie”.

Mężczyzna został przebadany alkomatem. Jak się okazało miał w organizmie 0,8 promila alkoholu. Pabianiczanin stracił uprawnienia. Co więcej, musi liczyć się z możliwością utraty samochodu, a za popełnione przestępstwo sąd może wymierzyć mu karę do 3 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Łodzi / kp)

