Honorowa zbiórka krwi na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Data publikacji 16.02.2026 Dziś przed Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach odbyła się honorowa zbiórka krwi. Od wczesnych godzin porannych na parkingu przed budynkiem komendy przy ulicy Lompy 19 zaparkował ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym chętni mogli oddać krew dla potrzebujących.

Wśród dawców nie zabrakło śląskich policjantów, pracowników cywilnych oraz osób odwiedzających komendę. Na apel odpowiedzieli zarówno stali krwiodawcy, jak i osoby, które zdecydowały się na ten krok po raz pierwszy. Łącznie krew oddało dziś 12 dawców, co pozwoliło zebrać ponad 5 litrów krwi. Trafi ona do najbardziej potrzebujących - ofiar wypadków, osób ciężko chorych oraz dzieci.

Policjanci na co dzień stykają się z sytuacjami, w których krew może decydować o czyimś życiu. Dlatego tak wielu z nich regularnie wspiera akcje krwiodawstwa, dając przykład innym i pokazując, jak niewiele trzeba, aby pomóc.

Oddanie krwi jest całkowicie bezpłatne, bezpieczne i może uratować ludzkie życie. Aby zostać dawcą, wystarczy być zdrową osobą w wieku od 18 do 65 lat, ważyć co najmniej 50 kg i mieć przy sobie dokument tożsamości. Przed oddaniem krwi warto zjeść lekki posiłek. Osoby chętne mogą również wyrazić zgodę na zostanie potencjalnym dawcą szpiku.

Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj podzielili się tym wyjątkowym darem i wsparli kolejną akcję krwiodawstwa przed Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.