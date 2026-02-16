Tymczasowy areszt za znaczną ilość narkotyków Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z zawierciańskiego referatu patrolowo - interwencyjnego zauważyli samochód zaparkowany przy ulicy Szerokiej w Zawierciu. Za kierownicą BMW siedział mężczyzna, a w jego samochodzie policjanci znaleźli narkotyki. Mieszkańcowi Zawiercia grozi kara 10 lat pozbawienia wolności.

W minioną środę (11.02.2026 r.), po godzinie 22.00, policjanci z referatu patrolowo interwencyjnego zawierciańskiego wydziału prewencji, zauważyli zaparkowany przy ulicy Szerokiej w Zawierciu pojazd marki BMW. Patrol miał informację, że kierujący tym pojazdem może posiadać przy sobie środki odurzające. Policjanci wylegitymowali mężczyznę. W BMW mundurowi znaleźli woreczek z niewielką ilością białego proszku. Wstępne badania potwierdziły, że to kokaina. Mieszkaniec Zawiercia został zatrzymany.

W trakcie prowadzonych czynności w miejscu jego zamieszkania oraz w pomieszczeniu gospodarczym użytkowanym przez mężczyznę, policjanci ujawnili kolejne środki odurzające. Przeprowadzone wstępne badania potwierdziły, że to ponad 2 kilogramy amfetaminy, z której mogło powstać ponad 20 tysięcy porcji dilerskich.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, do którego się przyznał. W piątek (13.02.2026 r.) zawierciański sąd przychylił się do wniosku zawierciańskiej prokuratury i wobec mieszkańca Zawiercia zastosował tymczasowe aresztowanie. Najbliższe 3 miesiące 38-latek spędzi w izolacji.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca może spędzić nawet 10 lat za kratami.