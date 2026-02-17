Pościg za skradzionym kamperem. Poszukiwany 34-latek aresztowany przez sąd Data publikacji 17.02.2026 Powrót Drukuj 34-letni mężczyzna został zatrzymany po spektakularnym pościgu, który zakończył się na jednym z rond w Gorzowie Wielkopolskim. Kierowca, nie zatrzymał się do kontroli policyjnej i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg. W trakcie jazdy popełnił szereg przestępstw i wykroczeń drogowych, uderzył w znak na jednym z gorzowskich rond, po czym zostawił auto i zaczął uciekać pieszo. Mężczyzna został szybko zatrzymany przez policjantów z Międzyrzecza. Okazało się, że kamper marki Fiat został skradziony na terytorium Niemiec a 34-latek był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Nie posiadał uprawnień do kierowania i znajdował się pod działaniem środków psychotropowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty karne – grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Profesjonalne, a w konsekwencji skuteczne czynności operacyjno – rozpoznawcze stanowią jeden z głównych elementów zwalczania przestępczości, w tym przestępczości samochodowej, umożliwiając policjantom identyfikowanie sprawców, rozbijanie grup przestępczych oraz odzyskiwanie skradzionego mienia.

W środowe popołudnie (11 lutego) funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w wyniku czynności operacyjnych ustalili, że warty ponad 170 tysięcy złotych, skradziony na terenie Niemiec kamper marki Fiat ma zmierzać w kierunku Skwierzyny drogą ekspresową S3.

Ta informacja szybko została przekazana dyżurnemu komendy wojewódzkiej, a następnie policyjnym patrolom. Wskazany pojazd został zauważony przez miejscowych policjantów w okolicach Skwierzyny. Policjanci przy wykorzystaniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych nakazali kierującemu zatrzymać auto. Mężczyzna jednak nie zastosował się do poleceń mundurowych, rozpoczął ucieczkę, zjechał z drogi ekspresowej i starą drogą krajową kierował się w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. W trakcie pościgu mężczyzna jechał bardzo niebezpiecznie, popełniając szereg wykroczeń drogowych. Swoją nieodpowiedzialną jazdę zakończył na jednym z gorzowskich rond, gdzie najechał na znak, przez co unieruchomił kampera. Mężczyzna wybiegł z auta, ale po krótkim pościgu został szybko zatrzymany. Jak się okazało, 34-letni kierujący był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności, nie posiadał uprawnień do kierowania, a dodatkowo znajdował się pod działaniem środków psychotropowych. Po zatrzymaniu został przewieziony do międzyrzeckiej komendy Policji.

W następnych dniach z mężczyzną przeprowadzono czynności procesowe. W Prokuraturze Rejonowej w Międzyrzeczu 34-latek usłyszał szereg zarzutów karnych. Jest on podejrzany o kradzież z włamaniem popełnioną w warunkach recydywy, niezatrzymanie pojazdu pomimo wydawanych przez policjantów sygnałów dźwiękowych i świetlnych, kierowanie pojazdem pod wpływem środków psychotropowych oraz rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym – za te przestępstwa, zgodnie z kodeksem karnym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15. W piątek (13 lutego) na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na okres trzech miesięcy.

(KWP w Gorzowie Wielopolskim /aw)