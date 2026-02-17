Pędził autostradą prawie 200 km/h Data publikacji 17.02.2026 Powrót Drukuj O skuteczności działań policjantów z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach przekonał się kierujący Fordem Mustangiem. 38-latek na śląskim odcinku autostrady A4 jechał z niemal dwukrotnością dopuszczalnej prędkości. Niebezpieczna jazda zakończyła się wysokim mandatem i aż 15 punktami na koncie kierowcy.

Jednym z najefektywniejszych narzędzi w rękach policjantów w walce z "piratami drogowymi" są nieoznakowane radiowozy wyposażone w prędkościomierze kontrolne. Urządzenia zwane potocznie „wideorejestratorami” umożliwiają ciągłą rejestrację zdarzeń w ruchu drogowym. Szczególną funkcją wideorejestratorów jest możliwość wykonywania pośrednich pomiarów prędkości pojazdów.

O skuteczności tych urządzeń przekonał się kierujący Fordem - mieszkaniec Krakowa. 38-latek na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej poruszał się z prędkością 194 km/h, w miejscu, gdzie występuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. To rażące naruszenie przepisów nie umknęło uwadze policjantów z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach. Na mężczyznę został nałożony mandat karny w wysokości 2 500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów.

Przypominamy, że od 3 marca obligatoryjnie zatrzymywane będą prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Z kolei 30 marca policjanci uzyskają uprawnienia umożliwiające zatrzymanie prawa jazdy za drift oraz jazdę na jednym kole.

Lekceważenie przepisów dotyczących ograniczeń prędkości pozostaje jednym z głównych powodów najpoważniejszych zdarzeń drogowych. Kierujący, którzy decydują się poruszać z nadmierną prędkością, muszą mieć świadomość nie tylko zagrożenia, jakie stwarzają dla uczestników ruchu, ale również wysokich grzywien:

do 10 km/h: 50 zł (1 punkt)

11-15 km/h: 100 zł (2 punkty)

16-20 km/h: 200 zł (3 punkty)

21-25 km/h: 300 zł (5 punktów)

26-30 km/h: 400 zł (7 punktów)

31-40 km/h: 800 zł / 1600 zł (9 punktów)

41-50 km/h: 1000 zł / 2000 zł (11 punktów)

51-60 km/h: 1500 zł / 3000 zł (13 punktów)

61-70 km/h: 2000 zł / 4000 zł (14 punktów)

powyżej 70 km/h: 2500 zł / 5000 zł (15 punktów)

W przypadku przekroczeń dozwolonej prędkości powyżej 31 km/h obowiązuje tak zwana recydywa. Oznacza to, że popełnienie tego wykroczenia dwukrotnie w ciągu dwóch lat będzie skutkowało podwójną kwotą mandatu.

(KWP w Katowicach /aw)