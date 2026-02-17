Policyjna operacja „TOR” trwa Data publikacji 17.02.2026 Powrót Drukuj Od listopada 2025 trwa policyjna operacja „TOR”. W działania skoncentrowane na bezpieczeństwie obszarów kolejowych zaangażowanych zostało dotychczas blisko 91 tys. policjantów, którzy pełnią służbę wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei i żołnierzami RP. Od początku działań funkcjonariusze ujawnili kilka aktów dywersji, zatrzymując łącznie 10 osób podejrzewanych m.in. o działalność na rzecz obcego wywiadu. Wczoraj np. wspólny patrol Policji, wojska i SOK zatrzymał obywatela Mołdawii po tym, jak uruchomił on hamulec ręczny w wagonie towarowym. Przy sobie miał m.in.: telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny i dokumenty w języku rosyjskim.

W nocy z 15 na 16 listopada 2025 r. na torach linii Warszawa - Dęblin (linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia - Dorohusk) doszło do aktów dywersji o charakterze terrorystycznym: uszkodzenia torów i sieci trakcyjnej z użyciem materiałów wybuchowych, co sprowadziło realne niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym.

Już w pierwszych godzinach po zdarzeniach zareagowały służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Straż Ochrony Kolei oraz prokuratura, wszczynając czynności rozpoznawcze, procesowe i operacyjne. Jednocześnie pod uwagę wzięto ryzyko wystąpienia kolejnych ataków - także na innych odcinkach sieci kolejowej - co wpisuje się w szerszy kontekst wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję przeciwko państwom NATO i UE .

19 listopada 2025 r. prezes Rady Ministrów - na wniosek szefów MSWiA i ABW - wprowadził trzeci stopień alarmowy CHARLIE na wybranych liniach kolejowych PKP PLK i PKP LHS, obowiązujący do 28 lutego 2026 r. W praktyce oznacza to m.in. wzmożone dyżury, wzrost gotowości służb oraz szczególny reżim ochrony infrastruktury w obliczu wiarygodnego zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Równolegle Komendant Główny Policji - na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Policji - zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji o wsparcie działań Policji przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP , w szczególności Wojsk Obrony Terytorialnej, na obszarach właściwości komendantów wojewódzkich i komendanta stołecznego Policji.

Prezydent RP 20 listopada br. podpisał postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy Policji.

21 listopada 2025 r. - Komendant Główny Policji zarządził operację policyjną pod kryptonimem „TOR”. Od tego momentu działania policyjne, wojskowe i kolejowe zostały w skali kraju zintegrowane w jeden spójny wysiłek ochrony infrastruktury kolejowej i przeciwdziałania aktom sabotażu i dywersji oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych.

W ramach działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach linii kolejowych dotychczas zaangażowano blisko 91 tys. policjantów, blisko 40 tys. funkcjonariuszy SOK -u oraz ponad 36 tys. żołnierzy WOT -u - łącznie blisko 167 tys. funkcjonariuszy i żołnierzy.

Od początku działań funkcjonariusze ujawnili 9 aktów dywersji w garnizonach lubelskim, poznańskim i rzeszowskim, zatrzymując łącznie 10 osób podejrzewanych m.in. o działalność na rzecz obcego wywiadu.

Wczoraj, 16 lutego 2026 roku, skuteczne działania służb w ramach policyjnej operacji „TOR” doprowadziły do zatrzymania na terenie Lubelszczyzny 25-letniego obywatela Mołdawii. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak uruchomił hamulec ręczny w wagonie towarowym pociągu relacji Szczecin-Dorohusk. W chwili zatrzymania 25-latek znajdował się pomiędzy wagonami. Policjanci na miejscu ujawnili przy nim torbę z telefonami komórkowymi, sprzętem elektronicznym, kartami SIM, powerbankiem oraz dokumentami w języku rosyjskim. O zdarzeniu powiadomiono Prokuraturę Krajową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji.

Realizacja zadań, w których wiodącą rolę pełni Policja, to przykład praktycznej realizacji art. 18 ustawy o Policji oraz modelowego współdziałania Policji, Straży Ochrony Kolei i Wojska Polskiego. Wspólne działania służb polegają na realizacji zadań obserwacyjnych, patrolowych, dozorowych, a także gotowości do podjęcia natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, przy wykorzystaniu statków powietrznych.

Istotnym źródłem rozpoznania są również zgłoszenia mieszkańców - jak choćby informacje o podejrzanych osobach fotografujących infrastrukturę kolejową.

Policyjna operacja „TOR” i operacja Sił Zbrojnych RP „Horyzont” to przykład tego, że w obliczu nowych zagrożeń - dywersji, sabotażu, cyberataków i dezinformacji - odpowiedź państwa musi być kompleksowa: obejmować prawo, działania służb, wojska, spółek infrastrukturalnych oraz zaangażowanie obywateli. Policja, razem z partnerami z SOK-u i Sił Zbrojnych RP pokazała, że potrafi skutecznie działać na tej nowej osi bezpieczeństwa - od torów kolejowych do przestrzeni informacyjnej.

W połączeniu z prowadzonymi kampaniami informacyjnymi potwierdza to, że bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej jest wspólną sprawą służb i społeczeństwa.