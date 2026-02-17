Dwie zaginione osoby odnalezione przez opolskich policjantów Data publikacji 17.02.2026 Powrót Drukuj Te historie mogły zakończyć się tragicznie. Jednak dzięki zaangażowaniu oraz szybkiej reakcji opolskich policjantów 76-latka i 49-latek wobec których prowadzone były działania poszukiwawcze zostali odnalezieni. W trudnych warunkach, z uwagi na niską temperaturę, każda minuta była na wagę złota. Policjanci odnaleźli 76 letnią kobietę idąca przez pola oddalone około 15 km od miejsca zamieszkania. Seniorka po badaniach wróciła do swoich najbliższych. Leżącego na śniegu 49-latka mundurowi odnaleźli w lesie niedaleko miejsca zamieszkania. Mocno osłabiony mężczyzna trafił do szpitala.

Tylko wczoraj opolscy policjanci odnaleźli dwie osoby, wobec których prowadzone były działania poszukiwawcze w związku ze zgłoszeniem ich zaginięcia. Z uwagi na niską temperaturę, każda minuta była tu na wagę złota.

Po godzinie 15:00 dyżurny opolskiej jednostki Policji został powiadomiony o zaginięciu 76-latki z gminy Poniatowa. Zgłaszająca poinformowała, że jej matka około godz. 9:30 wyszła z domu i jeszcze nie wróciła. Kobieta dodała, że jej matka ze względu na swój wiek nie wychodzi z domu na tak długo.

Skierowany na miejsce policjanci opolskiej jednostki pojawili się błyskawicznie w okolicy miejsca zamieszkania kobiety, skąd rozpoczęli poszukiwania 76-latki. Sprawdzając najbliższą okolicę opolscy kryminalni ustalili kierunek odejścia kobiety. Poszerzając zakres poszukiwań kryminalni odnaleźli 76-latkę idącą drogą przez pola oddalone około 15 km od miejsca zamieszkania.

Policjanci zaopiekowali się seniorką do czasu przyjazdu pogotowia. Po przeprowadzonych badaniach kobieta wróciła do domu, do swoich najbliższych.

Po godzinie 23:30 dyżurny opolskiej jednostki został powiadomiony o zaginięciu kolejnej osoby. Tym razem zgłoszenie dotyczyło zaginięcia 49-letniego mężczyzny z gminy Opole Lubelskie. Zgłaszająca przekazała, że jej mąż po godz. 19:00 wyszedł z domu do pobliskiego sklepu. Zaniepokojona kobieta przekazała, że jakiś czas temu dzwoniła do męża, który poinformował, że już wraca do domu. Jednak mąż nie powrócił do domu i nie ma z nim teraz kontaktu.

Skierowani na miejsce policjanci niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania 49-latka od sprawdzenia miejsca zamieszkania mężczyzny oraz prawdopodobnej drogi jego przejścia z domu do sklepu, w którym zrobił zakupy. Mundurowi dokładnie sprawdzając okolicę zauważyli leżącego na śniegu mężczyznę. Wychłodzony 49-latek leżał w lesie niedaleko miejsca zamieszkania. Kontakt z nim był utrudniony.

Mocno osłabiony mężczyzna został przekazany pod opiekę załogi karetki pogotowia. Do czasu przyjazdu medyków, przy 49-latku czuwali policjanci.

Dzięki właściwej i szybkiej reakcji opolskich policjantów, pomoc dla 76-letniej kobiety oraz 49-letniego mężczyzny przyszła na czas.

Apelujemy o szczególną uwagę na osoby starsze, samotne oraz te, które mogą mieć trudności w codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza w okresie niskich temperatur. Wiele z tych osób narażona jest na wychłodzenie organizmu, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet tragicznych zdarzeń.