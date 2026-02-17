Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce – podsumowanie 2025 roku Data publikacji 17.02.2026 Powrót Drukuj Wraz z zamknięciem roku statystycznego w ruchu drogowym można podsumować sytuację na polskich drogach w 2025 roku. Dane wskazują na wyraźną poprawę w najważniejszych obszarach bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie w liczbie wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i rannych. Intensywne działania Policji przynoszą wymierne efekty – jest bezpieczniej.

W 2025 roku odnotowano 20 925 wypadków drogowych, co oznacza spadek o 594 zdarzenia (-2,8%) w porównaniu z rokiem 2024. Jeszcze bardziej znaczący, bo aż o 236 (12,4%), jest spadek liczby osób zabitych – z 1 896 w 2024 roku do 1 660 w 2025 roku. Zmniejszyła się również o 192 liczba rannych – spadek z 24 782 w 2024 roku do 24 590 osób w 2025 roku (-0,8%). Nieznacznie wzrosła natomiast liczba kolizji drogowych – do 391 811 w 2025 roku (wzrost o 1 231; +0,3%).

Istotnym elementem wpływającym na poziom bezpieczeństwa jest walka z nietrzeźwymi kierującymi. W 2025 roku Policja ujawniła łącznie 92 532 kierujących pod działaniem alkoholu, co oznacza wzrost o 208 przypadków (+0,2%) względem roku poprzedniego. Co warto podkreślić, większa liczba zatrzymanych kierujących na tzw. podwójnym gazie wynika m.in. z większej liczby kontroli trzeźwości przeprowadzonych przez policjantów – w 2025 roku przeprowadzili 17 913 462 kontrole, co oznacza wzrost o 1 875 367 względem 2024 roku (+11,7%).

Na uwagę zasługuje także spadek liczby wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu – w 2025 roku takich zdarzeń odnotowano 1 174. W tych wypadkach drogowych życie straciło 137 osób. Dane jednoznacznie wskazują na spadek względem 2024 roku odpowiednio o 56 zdarzeń oraz 39 ofiar śmiertelnych. Nieznacznie jednak zwiększyła się liczba osób rannych w wypadkach drogowych spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu – 1 450 w 2025 roku względem 1 441 w 2024 roku (wzrost o 9).

Polska Policja skutecznie walczy z piratami drogowymi, czego wymiernym dowodem jest 77 875 zatrzymanych praw jazdy w 2025 roku. Spośród tej liczby aż 24 341 stanowią zatrzymania uprawnień kierującym przekraczającym dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym (26 506 naruszeń). To wzrost zatrzymanych praw jazdy za to wykroczenie o 706 (+3%) względem 2024 roku.

Zaprezentowane dane potwierdzają, że działania podejmowane przez Policję przynoszą wymierne efekty. Systematyczne kontrole trzeźwości, zwiększona obecność patroli na drogach, reagowanie na niebezpieczne zachowania oraz szeroko zakrojone działania profilaktyczne i edukacyjne przyczyniają się do ograniczenia liczby najtragiczniejszych zdarzeń drogowych.

Dane podsumowujące 2025 rok pozwalają stwierdzić, że mimo nieznacznego wzrostu liczby kolizji oraz utrzymującej się wysokiej liczby ujawnionych przypadków kierowania pod wpływem alkoholu, ogólny bilans bezpieczeństwa ruchu drogowego uległ poprawie. Szczególnie istotny jest wyraźny spadek liczby ofiar śmiertelnych. Utrzymanie tego trendu będzie jednak wymagało dalszego zaangażowania wszystkich uczestników ruchu drogowego i konsekwentnych działań Policji.