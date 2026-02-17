Policjanci z Sulęcina pomogli zaginionemu 72-latkowi Data publikacji 17.02.2026 Powrót Drukuj W gminie Lubniewice odnaleziono mężczyznę, który zaginał na terenie sąsiedniego powiatu. Mundurowi z Sulęcina we współpracy z funkcjonariuszami z Międzyrzecza podjęli działania, które doprowadziły do udzielenia 72-latkowi niezbędnej pomocy. Mężczyzna pokonał prawie 10 kilometrów w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.

W nocy z soboty na niedziele (14/15 lutego), dyżurny sulęcińskiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał iść poboczem drogi przy lesie w gminie Lubniewice. W tym czasie na zewnątrz panowały minusowe temperatury. 72-latek został zauważony przez kierującego samochodem i pasażera, którzy zaniepokojeni zaistniałą sytuacją zadzwonili pod numer alarmowy. Na miejsce, natychmiast przyjechali mundurowi. Policjanci zaopiekowali się wychłodzonym seniorem, którego przewieźli do sulęcińskiej komendy. Mężczyzna był roztrzęsiony i zdezorientowany, a kontakt z nim był utrudniony. W tym czasie dyżurny został poinformowany przez Komendę Policji w Międzyrzeczu, o zgłoszeniu zaginięcia starszego mężczyzny. Szybko okazało się, że to 72-latek odnalazły na terenie gminy Lubniewice. Mężczyzna pokonał prawie 10 km pieszo, głównie lasem.

Ta sytuacja pokazuje jak czujność kierowcy oraz profesjonalne dzianie policjantów zapobiegło tragedii.

Mundurowi z Sulęcina pokazują po raz kolejny, że służba to nie zwykła praca. To realna pomoc drugiemu człowiekowi w każdym problemie. Skuteczne działania dwóch jednostek pokazują jak ważna, jest współpraca i pomoc na rzecz bezpieczeństwa.