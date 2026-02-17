Pomoc policjantów przyszła na czas Data publikacji 17.02.2026 Powrót Drukuj Szybka i zdecydowana reakcja policjantów z komisariatu w Warcie być może zapobiegła tragedii. Post. Bartłomiej Bruś i post. Bartłomiej Białobrzeg pierwsi zauważyli ogromne kłęby dymu i ogień wydobywający się z komina domu na jednej z posesji w Tądowie Dolnym w gminie Warta. W środku przebywały dwie kobiety i 4-letnie dziecko, które nie miały świadomości grożącego im niebezpieczeństwa. Policjanci niezwłocznie wyprowadzili ich z budynku w bezpieczne miejsce, ugasili płomienie i zaalarmowali służby ratunkowe. Mundurowi po raz kolejny udowodnili, że ratowanie życia i pomoc drugiemu człowiekowi są dla nich najważniejsze.

15 lutego 2026 roku przed godziną 9.00 warciańscy policjanci ogniwa patrolowego przejeżdżali przez miejscowość Tądów Dolny. W pewnym momencie zauważyli ogromne kłęby dymu i ogień wydobywający się z komina domu jednorodzinnego na jednej z posesji. Natychmiast zaalarmowali dyżurnego policji, aby wezwał służby ratunkowe. Mundurowi pobiegli do domu gdzie okazało się, że pożar powstał w kotłowni, a ogień zajął już znajdujące się tam przedmioty. Policjanci szybko odłączyli piec i ugasili płomienie.

W domu znajdowały się dwie kobiety w wieku 73 i 41 lat oraz 4-letnie dziecko. Jak się okazało nic nie wiedziały o szybko rozprzestrzeniającym się pożarze i grożącym im śmiertelnym niebezpieczeństwie. Policjanci natychmiast ewakuowali domowników, ponieważ doszło do dużego zadymienia pomieszczeń mieszkalnych. Z uwagi na panującą na zewnątrz niską temperaturę, funkcjonariusze przekazali kobiety i dziecko pod opiekę sąsiada. Do czasu przyjazdu strażaków mundurowi zabezpieczali miejsce pożaru.

Na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Aktualnie śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. Dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu policjanci zapobiegli tragedii. „Pomagamy i chronimy” – to motto polskiej Policji, a nasi policjanci po raz kolejny udowodnili to chroniąc to, co dla nas najważniejsze – życie i zdrowie drugiego człowieka.