Prosto z Walentynek w Pradze na 6 lat do polskiego więzienia – opolscy „łowcy głów" znowu w akcji Data publikacji 17.02.2026

Opolscy łowcy głów zatrzymali mężczyznę, który od kilku lat ukrywał się na terenie Holandii. 29-latek miał na swoim koncie włamania oraz oszustwa. Jak ustalili kryminalni, poszukiwany postanowił wrócić do Polski po romantycznej wycieczce do Pragi. 29-latek został zatrzymany chwilę po tym, jak wychodził z taksówki. Próbował jeszcze uciekać, ale już po chwili wpadł w ręce policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Opolu. Jego pobyt w kraju przedłuży się o ponad 6 lat, które spędzi w więzieniu.

29-latek od sześciu lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości na terenie Holandii. Uciekł z kraju, ponieważ miał do odbycia karę pozbawienia wolności za popełnione włamania i oszustwa. Mężczyzna był poszukiwany m.in. na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

Na jego trop wpadli kryminalni z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna w najbliższych dniach będzie przebywał na terenie kraju. W poniedziałek, 16 lutego opolscy łowcy głów zatrzymali 29-latka na Śląsku, chwilę po tym, jak wychodził z taksówki. Mężczyzna był w trakcie powrotu z walentynkowej wycieczki do Pragi. Poszukiwany próbował jeszcze uciekać, ale na nic się to zdało. Chwilę potem został zatrzymany przez opolskich kryminalnych. 29-latek najbliższe 6 lat spędzi w więzieniu, odbywając zasądzoną karę.