Zatrzymany za groźby i nękanie policjantki Data publikacji 17.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Ostrowca Świętokrzyskiego zatrzymali 47-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych oraz uporczywe nękanie policjantki. Z ustaleń śledczych wynika, że od początku lutego mężczyzna wielokrotnie dzwonił i wysyłał do niej wiadomości zawierające obraźliwe treści i groźby.

Policjantka, oficer prasowa KPP z Ostrowca Świętokrzyskiego, złożyła zawiadomienie o przestępstwie (14.02.2026 r.). Przez około tydzień nieznany wówczas sprawca uporczywie kontaktował się z nią telefonicznie, wysyłał obraźliwe treści zawierające groźby pozbawienia życia. Mężczyzna wydzwaniał o różnych porach dnia i nocy, co naruszało prywatność policjantki i uzasadnione poczucie zagrożenia.

Tego samego dnia wieczorem policjanci z Ostrowca Świętokrzyskiego zatrzymali 47-letniego mieszkańca, wcześniej notowanego za inne przestępstwa. Jak ustalono, groził on również swojemu sąsiadowi, wobec którego funkcjonariusze prowadzili już odrębne czynności.

Mężczyzna usłyszał zarzuty uporczywego nękania oraz kierowania gróźb karalnych. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy. Za popełnione czyny grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Każde wysyłanie obraźliwych wiadomości, nieuzasadnione wydzwanianie czy groźby są ścigane przez prawo i mogą skończyć się odpowiedzialnością karną.