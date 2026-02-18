Zlikwidowana bimbrownia w Suwałkach Data publikacji 18.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej, przeprowadzili skuteczną akcję ukierunkowaną na zwalczanie nielegalnej produkcji alkoholu. Do sprawy zatrzymany został 41-letni mężczyzna, który odpowie za produkcję alkoholu bez wymaganego zezwolenia. To naruszenie przepisów, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w Suwałkach i funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zatrzymali do kontroli drogowej osobowego Forda. W jego bagażniku znaleźli prawie sześćdziesiąt, 5-litrowych butelek z alkoholem o łącznej ilości 290 litrów. Dodatkowo okazało się, że w pomieszczeniach wynajmowanych przez mężczyznę znajduje się bimbrownia. W magazynach na jednej z posesji w mieście funkcjonariusze znaleźli łącznie 340 litrów gotowego alkoholu o stężeniu do 50 procent oraz 8700 litrów zacieru. Mundurowi zabezpieczyli aparaturę służącą do jego produkcji oraz przechowywania alkoholu, w tym między innymi stalowe zbiorniki ogrzewane gazowymi palnikami wraz z oprzyrządowaniem, butle gazowe, beczki i pojemniki. 41-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak nie wyjaśnił, gdzie zbywał wyprodukowany alkohol. Nielegalne wytwarzanie wyrobów alkoholowych oraz posiadanie ich bez wymaganych zezwoleń to przestępstwo, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

( KWP w Białymstoku / mw)