Uderzenie w przestępczość narkotykową. Policjanci z Oławy zlikwidowali kolejny narkobiznes

Funkcjonariusze Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP we Wrocławiu, przy udziale funkcjonariuszy innych wydziałów komendy wojewódzkiej, jak również kryminalnych Komendy Powiatowej Policji w Oławie, zatrzymali trzech mężczyzn i przejęli 11 kg marihuany i 2,6 kg substancji psychoaktywnych. Dzięki mundurowym kilka kilogramów niebezpiecznych substancji nie trafi na czarny rynek. Przypominamy - za posiadanie znacznych ilości narkotyków, jak i za handel narkotykami, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W ubiegły piątek, 13 lutego br., około godziny 13.00, na terenie kompleksu garaży przy ulicy Żeromskiego w Oławie, policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP we Wrocławiu, przy udziale funkcjonariuszy innych wydziałów komendy wojewódzkiej, jak również kryminalnych Komendy Powiatowej Policji w Oławie zatrzymali trzech mężczyzn. W trakcie działań funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli znaczne ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych. W toku prowadzonych działań mundurowi zabezpieczyli blisko 11 kilogramów marihuany oraz substancje psychotropowe w postaci 3-CMC (klofedronu) o wadze ponad 2,6 kilograma.

Jak ustalili śledczy, z zabezpieczonej marihuany można by było przygotować ponad 70 tysięcy porcji handlowych, a z amfetaminy blisko 1040 porcji, co doskonale obrazuje skalę ujawnionego procederu. Ta ogromna ilość nielegalnych substancji, dzięki skutecznym działaniom policjantów, nie trafi na czarny rynek.

Podczas realizacji sprawy funkcjonariusze zabezpieczyli również środki finansowe, w tym m.in. banknoty różnej waluty opiewające na kwotę blisko 200 000 zł.

W trakcie dalszych czynności okazało się, że jeden z zatrzymanych - 25-latek - był osobą poszukiwaną listem gończym przez Sąd Rejonowy w Oławie do odbycia kary 2 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności.

Decyzją prokuratora wobec 30-latka oraz 41-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Przypominamy, że za posiadanie znacznych ilości narkotyków i handel grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Tego typu realizacje prowadzone przez dolnośląskich policjantów mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i realnie ograniczają dostęp do nielegalnych substancji, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

( KWP we Wrocławiu /aw)