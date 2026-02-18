Areszt dla sprawcy oszustwa na legendę Data publikacji 18.02.2026 Powrót Drukuj 12 lutego br. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymali sprawcę oszustwa „na wypadek”, który następne trzy miesiące spędzi w areszcie.

Sprawa swój początek miała w czwartek 22 stycznia br., kiedy to wieczorem 78-letnia mieszkanka gminy Komcyrzów – Luborzyca odebrała telefon, a w słuchawce usłyszała rzekomy głos swojej córki. Kobieta, podająca się za córkę pokrzywdzonej, poinformowała, że spowodowała wypadek, w którym zginęła kobieta w ciąży. W rozmowę włączył się także mężczyzna, który przedstawił się jako prokurator. Ten z kolei potwierdził, że do takiego zdarzenia doszło, a żeby córka nie poszła do więzienia, konieczna jest wpłata kaucji. Kobieta będąc przekonana, że pomaga swojej córce przygotowała pieniądze, które miała w domu. Poinstruowana przez dzwoniących, kopertę z zawartością 35 100 złotych przekazała mężczyźnie przy ogrodzeniu swojej posesji około godziny 22. Dopiero następnego dnia, 78-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustów.

Kryminalni z powiatu krakowskiego natychmiast rozpoczęli ustalenia dotyczące sprawcy tego przestępstwa. Dzięki ich szybkiej reakcji oraz skutecznemu działaniu, zebrano materiał, który pozwolił na zatrzymanie 48-letniego mieszkańca Krakowa. Dalsze czynności procesowe kontynuowali policjanci z Komisariatu Policji w Słomnikach. Sprawca został doprowadzony do Prokuratury, a następnie do Sądu, który zdecydował, o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Doskonała współpraca funkcjonariuszy kryminalnych i dochodzeniowo - śledczych pozwoliła na szybkie ustalenie sprawcy oszustwa. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi do 8 lat.

Pomimo licznych kampanii społecznych oraz apeli Policja wciąż odnotowuje oszustwa metodą „na wypadek”, „na wnuczka” i „na policjanta”. Przestępcy wykorzystują zaufanie starszych ludzi do służb mundurowych i w ten sposób wyłudzają od nich oszczędności pod pozorem zmyślonych zdarzeń oraz sytuacji.

Przypominamy, że policjanci czy prokuratorzy nigdy nie proszą o przekazywanie gotówki ani kosztowności. Każdy taki telefon należy traktować jako próbę oszustwa. W przypadku podejrzanych rozmów prosimy o natychmiastowe przerwanie połączenia. Dopiero po rozłączeniu takiego połączenia i odłożeniu słuchawki należy skontaktować się z numerem alarmowym 112, a najlepiej zgłosić się osobiście do jednostki Policji lub nawet nawiązać kontakt z dzielnicowym.

Masz rodziców, dziadków, starszych sąsiadów? Porozmawiaj z nimi. Przekaż jak działają oszuści. Pomożesz im uniknąć straty oszczędności i ogromnego stresu.

Osoba, która zna metody działania oszustów z pewnością uniknie przestępstwa, więc niezwykle istotną sprawą jest przekazanie tej wiedzy swojej rodzinie, sąsiadom i znajomym, aby nie stracili oszczędności. W ten sposób zadbasz o ich bezpieczeństwo i zdrowie.

( KWP w Krakowie / kc)

Film Areszt dla sprawcy oszustwa na legendę