Policjant po służbie uratował seniorkę przed oszustwem Data publikacji 18.02.2026 Powrót Drukuj Do II Komisariatu Policji w Lublinie trafiły podziękowania dla kryminalnego, który w czasie wolnym od służby udaremnił próbę oszustwa i uchronił 72-latkę przed utratą oszczędności. Policjant zauważył seniorkę przy bankomacie, gdy liczyła gotówkę i jednocześnie prowadziła rozmowę telefoniczną. Szybko ustalił, że po drugiej stronie są oszuści podszywający się pod „pracownika banku” i próbują nakłonić ją do przekazania pieniędzy. Zdecydowana reakcja funkcjonariusza i natychmiastowe przerwanie połączenia zapobiegły wyłudzeniu. List z wyrazami wdzięczności w tej sprawie napisała córka kobiety.

Do zdarzenia doszło, gdy kryminalny zauważył przy bankomacie w Lubartowie starszą kobietę, która liczyła gotówkę i jednocześnie prowadziła rozmowę telefoniczną. Z jego obserwacji wynikało, że sytuacja jest nietypowa i może mieć związek z próbą wyłudzenia. Kiedy podszedł i zapytał, czy wszystko w porządku, okazało się, że 72-latka pozostaje na linii z osobami podającymi się za „pracowników banku”, które próbowały nakłonić ją do przekazania pieniędzy.

Policjant natychmiast poinformował kobietę, że może to być oszustwo i polecił przerwać połączenie, a następnie pomógł jej bezpiecznie zakończyć całą sytuację. Dzięki jego interwencji seniorka nie przekazała pieniędzy przestępcom i nie straciła swoich oszczędności.

W przesłanych do komisariatu podziękowaniach córka kobiety zaznaczyła, że jej mama „do dziś jest w szoku, jak łatwo dała się zmanipulować i o mały włos nie straciła pieniędzy”, a także podkreśliła, że policjanci „nie tylko na służbie, ale także poza nią są czujni i zapobiegają przestępstwom”.

Przypominamy:

pracownik banku nigdy nie prosi o przekazanie gotówki, wypłaty „na polecenie”, ani o wykonywanie operacji „dla bezpieczeństwa”,

w przypadku podejrzanego telefonu należy rozłączyć się, zadzwonić na oficjalny numer banku (z karty/strony) i skonsultować sprawę,

jeśli widzimy, że ktoś przy bankomacie jest wyraźnie zestresowany i wykonuje polecenia rozmówcy – reagujmy i w razie potrzeby powiadommy Policję.

W sytuacji zagrożenia lub podejrzenia przestępstwa należy niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112.