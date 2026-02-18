Sierżant uratował mężczyznę. Właściwy człowiek na właściwym miejscu Data publikacji 18.02.2026 Powrót Drukuj Gdyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny w silnym kryzysie emocjonalnym. Kontakt z nim był bardzo utrudniony, nie mówił po polsku, posługiwał się tylko językiem ukraińskim. Na szczęście na interwencję przyjechał sierż. Jakub Tomczak, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Gdyni - Chyloni.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend (14 - 15.02.2026 r.) W sobotę późnym wieczorem do komisariatu przy ul. Owsianej wpłynęło zgłoszenie dotyczące mężczyzny, znajdującego się w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce natychmiast przyjechał patrol Policji. Okazało się, że mężczyzną tym jest 35-letni obywatel Ukrainy. Posługiwał się wyłącznie językiem ukraińskim, co dodatkowo utrudniało kontakt. Nie ulegało wątpliwości, że mężczyzna boryka się z głębokim kryzysem psychicznym. Sytuacja była bardzo poważna. Na szczęście tego dnia na służbie był dzielnicowy - sierż. Jakub Tomczak. To młody, pełen pasji i oddania policjant, który biegle włada językiem ukraińskim i rosyjskim, potrafi także porozumiewać się po białorusku. Natychmiast nawiązał kontakt w ojczystym języku mężczyzny, czym szybko zdobył jego uwagę, a z czasem także zaufanie. Sierż . Jakub Tomczak przez ponad godzinę rozmawiał z Ukraińcem, wykazując zrozumienie dla jego sytuacji życiowej i proponując różne rozwiązania. Ostatecznie prowadzone rozmowy zakończyły się sukcesem i 35-latek wrócił do mieszkania. Na miejscu czekał Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielił mu pierwszej pomocy i zdecydował o przewiezieniu mężczyzny do szpitala.

Pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Przypominamy, że na terenie każdego miasta znajdują się instytucje pomocowe, między innymi miejskie ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.

Sierż . Jakub Tomczak jest bardzo skromnym człowiekiem i choć cieszy się z uratowania mężczyźnie życia, nie uważa się za bohatera. Twierdzi, że wykonywał tylko swoje obowiązki i każdy na jego miejscu zachowałby się tak samo.

W poniedziałek ruszył plebiscyt #SuperDzielnicowy 2026, w którym każdy może głosować na policjanta, który jego zdaniem zasługuje na ten tytuł. Postawa i cichy heroizm sierż. Jakuba Tomczak pokazują, że kandydatów do zwycięstwa nie zabraknie!

( KWP w Gdańsku/aw)