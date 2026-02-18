Szybka reakcja kamiennogórskiego policjanta pozwoliła odzyskać część pieniędzy oszukanego seniora Data publikacji 18.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalnemu działaniu policjanta Wydziału Kryminalnego komendy powiatowej w Kamiennej Górze udało się częściowo odzyskać pieniądze utracone przez 66-latka, który padł ofiarą oszustwa inwestycyjnego. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas kontaktów z nieznajomymi w Internecie. Oferty „pewnych i gwarantowanych zysków” są w większości oszustwami.

Wczoraj wieczorem (17 lutego) do kamiennogórskich policjantów zgłosił się 66-latek, który zorientował się, że padł ofiarą oszustwa w internecie. Mężczyzna podczas korzystania z mediów społecznościowych zauważył reklamę rzekomo opłacalnych inwestycji w akcje gazu. Wedle informacji zysk z tych działań miał sięgnąć nawet 18 procent, a samo przedsięwzięcie miało być pozbawione ryzyka.

Perspektywa dużego i pewnego zysku przekonała seniora do pozostawienia swoich danych kontaktowych. Wkrótce skontaktowała się z nim osoba, podająca się za „analityka finansowego”, która przekonała pokrzywdzonego do inwestycji, przekazania danych osobowych oraz zainstalowania na komputerze oprogramowania do zdalnej obsługi urządzenia. Aby oszustwo było bardziej wiarygodne, podczas rozmowy wideo oszust pokazywał seniorowi wykresy świadczące o powodzeniu przedsięwzięcia.

66-latek potwierdził kilkadziesiąt przelewów na łączną kwotę 130 tysięcy złotych.

Po zgłoszeniu sprawy, policjant Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, szybko rozpoznał mechanizm działania sprawców. Dzięki natychmiastowo podjętym czynnościom udało się zabezpieczyć i odzyskać część straconych pieniędzy w kwocie 30 tysięcy złotych.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas kontaktów z nieznajomymi w internecie. Oferty „pewnych i gwarantowanych zysków” są z reguły oszustwami.

Pamiętaj:

każda inwestycja wiąże się z ryzykiem,

nie instaluj dodatkowego oprogramowania na prośbę obcych osób,

nie przekazuj nikomu swoich danych osobowych ani danych do bankowości elektronicznej.