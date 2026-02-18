Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 18.02.2026 Powrót Drukuj Policjant komisariatu w Bierutowie st. post. Damian Jamroży, będący w trakcie szkolenia podoficerskiego, po raz kolejny udowodnił, że służba na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa nie kończy się wraz z zakończeniem zmiany. Dzięki jego czujności i zdecydowanej reakcji na drodze wyeliminowany został kolejny nietrzeźwy kierujący, który swoim zachowaniem stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Mężczyzna w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Teraz może liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Do zdarzenia doszło podczas powrotu policjanta ze szkolenia. Funkcjonariusz jadąc prywatnym pojazdem zwrócił uwagę na poruszający się przed nim samochód osobowy marki BMW. Styl jazdy kierującego od razu wzbudził jego podejrzenia. Pojazd poruszał się slalomem po drodze, zjeżdżał z właściwego toru jazdy, a sposób prowadzenia wskazywał, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka. Mając świadomość potencjalnego zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego funkcjonariusz postanowił zachować szczególną ostrożność i jechać za pojazdem jednocześnie obserwując rozwój sytuacji. Podjął też decyzję o interwencji w momencie, gdy warunki na drodze pozwoliły na bezpieczne zatrzymanie samochodu i nie stwarzały zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Po zatrzymaniu pojazdu policjant podszedł do kierującego i poprosił o uchylenie szyby. Już w pierwszym momencie wyczuł silną woń alkoholu wydobywającą się z wnętrza auta. Mając pewność, że kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu, niezwłocznie podjął działania mające na celu uniemożliwienie mu dalszej jazdy. Funkcjonariusz zabrał kluczyki ze stacyjki, tym samym skutecznie eliminując zagrożenie kontynuowania niebezpiecznej podróży przez nietrzeźwego kierującego.

Na miejsce bardzo szybko dojechali policjanci w służbie. Ustalili, że za kierownicą BMW siedział 28-letni obywatel Ukrainy. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak się okazuje, nie była to pierwsza taka interwencja tego funkcjonariusza podjęta poza godzinami służby. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej wracając ze szkolenia w podobnych okolicznościach zauważył innego kierującego, którego styl jazdy wskazywał na stan nietrzeźwości. Wówczas również zareagował natychmiast. Doprowadził do ujęcia mężczyzny kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone w tamtym przypadku badanie wykazało blisko promil alkoholu w organizmie kierującego.

Za każdym takim zdarzeniem apelujemy po raz kolejny o rozwagę i odpowiedzialność na drodze. Każdy kierowca, który decyduje się prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Reagujmy na niebezpieczne zachowania.