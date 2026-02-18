Policjanci z Błonia pośpieszyli z pomocą samotnej seniorce Data publikacji 18.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki zaangażowaniu i empatii sierżant Klaudii Cesarz oraz starszego sierżanta Mariusza Staszyńskiego z komisariatu na bydgoskim Błoniu mieszkająca samotnie 77-latka otrzymała natychmiastową i niezbędną pomoc. Kobieta, mając problemy z poruszaniem się, nie była w stanie zapewnić sobie podstawowych warunków do życia.

Pomagamy i chronimy to hasło przyświeca bydgoskim policjantom każdego dnia podczas pełnionych służb. Nie inaczej było wczoraj, gdy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy odebrał telefon od starszej kobiety mieszkającej samotnie, która od kilku dni pozostawała bez opieki i jedzenia.

Pod wskazany adres przy ulicy Szubińskiej zostali skierowani policjanci z Błonia, którzy w mieszkaniu zastali 77-latkę. Okazało się, że kobieta ma bardzo duże trudności z poruszaniem się, nie była w stanie przygotować sobie posiłków ani picia, nie ma możliwości wyjścia do sklepu, by kupić artykuły spożywcze niezbędne do codziennego funkcjonowania. W tym stanie przez tydzień pozostawała bez opieki, gdyż jej dotychczasowa opiekunka zmieniła pracę. Seniorka nie wiedziała, jak może uzyskać jakąkolwiek pomoc i wsparcie.

Widząc powagę sytuacji policjanci w pierwszej kolejności zadbali o egzystencjalne potrzeby kobiety, a następnie poszli do pobliskiego sklepu i kupili najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, po czym przygotowali jej kanapki i picie. Na tym jednak nie poprzestali. Skontaktowali się również z pracownikiem opieki społecznej i przekazali wszelkie informacje, zapewniając tym samym 77-latce pomoc stałą ze strony odpowiedniej instytucji.

Bydgoscy policjanci na co dzień służą pomocą mieszkańcom w różnych sytuacjach życiowych wymagających wsparcia czy interwencji. Ta z pewnością taka była. Zaangażowanie i empatia ze strony sierżant Klaudii Cesarz oraz starszego sierżanta Mariusza Staszyńskiego sprawiły, że bydgoszczanka będzie miała zapewnioną opiekę.