Bankowcy dla CyberEdukacji: Uważaj na “Fałszywego Kuriera” Data publikacji 19.02.2026 Powrót Drukuj Cyberprzestępcy coraz częściej podszywają się pod firmy kurierskie wykorzystując osoby oczekujące na przesyłki do wyłudzenia danych oraz pieniędzy. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile z informacją o rzekomej dopłacie do paczki lub konieczności pilnego potwierdzenia dostawy. Wystarczy chwila nieuwagi, by stracić oszczędności.

Jak działa oszustwo „na fałszywego kuriera”?

Schemat działania przestępców jest prosty, ale skuteczny. Ofiara otrzymuje wiadomość SMS lub e-mail od osoby podającej się za kuriera. W treści pojawia się informacja o rzekomej przesyłce, problemie z dostawą albo konieczności uregulowania niewielkiej dopłaty. Wiadomość zawiera link prowadzący do fałszywej strony internetowej, która do złudzenia przypomina serwis firmy kurierskiej lub operatora płatności. Po wejściu na stronę użytkownik proszony jest o podanie danych karty płatniczej, danych logowania do bankowości elektronicznej lub kodu autoryzacyjnego.

Prawdziwe zagrożenie

W ramach kampanii Bankowcy dla Cyberedukacji powstał film, w którym pokazano sytuację, która może przydarzyć się każdemu, zwłaszcza w okresach wzmożonych zakupów online. Przestępcy wykorzystują

pośpiech, rutynę oraz fakt, że wielu z nas regularnie oczekuje na przesyłki.

Kampania przypomina: nawet niewielka kwota dopłaty (np. kilka złotych) może być pretekstem do wyłudzenia pełnych danych karty i dostępu do konta.

Obejrzyj film z udziałem ambasadora kampanii i sprawdź, jak skutecznie chronić swoje dane i pieniądze przed oszustami. Warto przekazać tę wiedzę dalej, świadomość to najskuteczniejsza forma ochrony.

Jak chronić się przed fałszywym kurierem?

Związek Banków Polskich wraz z partnerami kampanii apelują:

Nie klikaj w linki z nieoczekiwanych wiadomości dotyczących przesyłek,

Zawsze sprawdzaj nadawcę SMS-a lub e-maila,

Nie podawaj danych logowania, numeru karty, kodu CVV ani kodów autoryzacyjnych,

W razie wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z firmą kurierską poprzez jej oficjalną stronę internetową,

Jeśli podejrzewasz oszustwo – natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem.

O kampanii

Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” to wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, Fundacji. Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz Policji i banków. Jej celem jest edukowanie użytkowników Internetu w zakresie cyberzagrożeń i budowanie świadomości, jak chronić siebie i swoich bliskich przed oszustami.