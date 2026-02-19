Tymczasowy areszt dla 25-letniego obywatela Mołdawii Data publikacji 19.02.2026 Powrót Drukuj Jest tymczasowy areszt dla 25-letniego obywatela Mołdawii, po tym jak na stacji kolejowej w Puławach doprowadził do zatrzymania pociągu towarowego z olejem napędowym. Przy mężczyźnie, który ukrył się między wagonami, ujawniono liczne urządzenia elektroniczne. W środę w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów łatwopalnych zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany przez policjantów oraz funkcjonariuszy SOK i żołnierzy WOT 25-letni obywatel Mołdawii został w środę, 18.02br., doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów łatwopalnych zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Do zatrzymania 25-latka doszło w miniony poniedziałek, 16.02.br., przed godziną 16.00 na stacji kolejowej w Puławach. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak uruchomił hamulec ręczny w wagonach towarowych pociągu relacji Szczecin-Dorohusk.

W chwili zatrzymania 25-latek znajdował się pomiędzy wagonami. Funkcjonariusze na miejscu ujawnili przy zatrzymanym torbę z telefonami komórkowymi, sprzętem elektronicznym, kartami SIM, powerbankiem oraz dokumentami w języku rosyjskim.

O zdarzeniu powiadomiono Prokuraturę Krajową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Policjanci, którzy podjęli interwencję, pełnili służbę w ramach operacji „TOR” wspólnie z żołnierzem WOT oraz funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei.

Podejrzanemu 25-latkowi, za popełnione przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Lublinie /aw)