Płoccy policjanci rozpracowali podejrzanych o serię kradzieży - mężczyźni trafili do aresztu Data publikacji 19.02.2026 Policjanci kryminalni z Komisariatu Policji w Płocku namierzyli podejrzewanych o liczne kradzieże sklepowe. Przestępcy działali na terenie całego kraju, a wartość skradzionych łupów może sięgać kilkuset tysięcy złotych. Płoccy funkcjonariusze od początku wiedzieli, że przestępcy działają w trzyosobowej grupie. Trop doprowadził kryminalnych na teren powiatu piaseczyńskiego. Mężczyźni zostali zatrzymani i decyzją sądu trafili do aresztu.

Do przestępstw na terenie Płocka doszło 21 stycznia br. Tego dnia sprawcy dopuścili się kradzieży w pięciu płockich supermarketach, a ich łupem padł głównie alkohol. Łączna wartość skradzionych artykułów przekroczyła 10 tys. zł. Kryminalni z Komisariatu Policji w Płocku natychmiast podjęli intensywne działania operacyjne, dzięki którym wpadli na ich trop. Ustalili, że ci sami mężczyźni odpowiadają za kilkanaście kradzieży, do których doszło w styczniu br. m.in. w Ciechanowie, Płońsku, Pułtusku i Wyszkowie. Mężczyźni mają również związek z kradzieżą rozbójniczą w Nowym Dworze Mazowieckim. W każdym z tych miast dokonywali licznych kradzieży w supermarketach - ich łupem padał głównie alkohol, a wartość skradzionych artykułów z jednej kradzieży przekraczała 2 tys. zł.

9 lutego br. płoccy operacyjni zatrzymali jednego z podejrzewanych. 42‑latek trafił do aresztu na dwa miesiące.

Kilka dni później policjanci z Płocka, wspierani przez Wydział Kryminalny KWP z siedzibą w Radomiu (sekcja zamiejscowa w Ciechanowie) oraz funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn. Ukrywali się oni na terenie jednej z posesji w powiecie piaseczyńskim. Przed funkcjonariuszami schowali się na strychu, skąd planowali dalszą ucieczkę.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku 37 i 45 lat. W środę, 18 lutego br., usłyszeli zarzuty. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Jak ustalili policjanci, obaj byli poszukiwani celem odbycia kary pozbawienia wolności. 45‑latek w listopadzie nie powrócił z przepustki do zakładu karnego, gdzie odbywał karę za kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu. Kilka lat wcześniej był karany za udział w głośnym napadzie na konwojenta w powiecie płockim. 37‑latek był poszukiwany m.in. za liczne kradzieże.

Niewykluczone, że liczba popełnionych przez nich przestępstw jest znacznie większa. Mężczyznom grozi kara nawet do kilkunastu lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a łączna wartość skradzionych łupów może przekraczać kilkaset tysięcy złotych.

(KWP w Radomiu / mw)