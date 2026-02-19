Pomogli seniorce, która z balkonu wzywała pomocy Data publikacji 19.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Boguszowicach interweniowali w jednym z bloków na Osiedlu Południe, gdzie z balkonu na trzecim piętrze dobiegało wołanie o pomoc. Mundurowi, nie zwlekając ani chwili, przeskoczyli z sąsiedniego balkonu do mieszkania 89-letniej rybniczanki, która po upadku nie była w stanie samodzielnie się podnieść.

Do dyżurnego Komisariatu Policji w Boguszowicach zadzwonił mieszkaniec Osiedla Południe, zaniepokojony wołaniem o pomoc swojej sąsiadki. Głos kobiety dobiegał z balkonu mieszkania znajdującego się na trzecim piętrze.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Funkcjonariusze, nie czekając na przyjazd innych służb ratunkowych, przeskoczyli z balkonu sąsiada do mieszkania seniorki. Na balkonie zastali leżącą 89-latkę. Jak się okazało, kobieta przewróciła się i od dłuższego czasu nie była w stanie samodzielnie się podnieść.

Mundurowi udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie otworzyli drzwi do mieszkania od środka, umożliwiając wejście załodze pogotowia ratunkowego. Seniorka, uskarżająca się na ból w klatce piersiowej, została przetransportowana do szpitala.

Sytuacja była szczególnie niebezpieczna ze względu na panującą na zewnątrz ujemną temperaturę. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji sąsiada i zdecydowanemu działaniu policjantów pomoc dotarła na czas.

To kolejna sytuacja pokazująca, że mundurowi w swojej codziennej służbie kierują się zasadą „Pomagamy i Chronimy”. Każdego dnia reagują na sygnały o zagrożeniu życia i zdrowia, nierzadko podejmując działania z narażeniem własnego bezpieczeństwa.