Krakowscy policjanci ustalili i zatrzymali podejrzanych o pobicie 39-latka Data publikacji 19.02.2026 Krakowscy policjanci zatrzymali cztery osoby, które w zeszłym tygodniu przy użyciu niebezpiecznego narzędzia pobiły mężczyznę przed jednym ze sklepów w krakowskich Łagiewnikach. Troje zatrzymanych to osoby nieletnie, które odpowiedzą przed sądem rodzinnym, natomiast dorosły mężczyzna usłyszał już zarzut, za który grozić mu może nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

12 lutego br., oficer dyżurny krakowskiej komendy miejskiej odebrał zgłoszenie dotyczące pobicia mężczyzny przez grupę młodych osób, do którego doszło przed jednym ze sklepów w Łagiewnikach. Na miejsce zostali skierowani kryminalni z Komisariatu Policji V Policji w Krakowie, którzy w rozmowie z pracownikiem sklepu potwierdzili, że chwilę wcześniej pomiędzy grupą kilku osób doszło do awantury, która zakończyła się pobiciem jednego z jej uczestników. Policjanci ustalili, że do zdarzenia doszło po godzinie 21.00. Poszkodowany mężczyzna został pobity przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Na miejsce zadysponowana została załoga pogotowia ratunkowego, która zaopatrzyła obrażenia u poszkodowanego, m.in. powstałe poprzez użycie ostrego narzędzia. Policjanci opatrolowali pobliskie ulice, jednak agresorzy zdążyli się ukryć.

Śledczy zajmujący się tą sprawą zabezpieczyli m.in. monitoring wizyjny. Dalsza analiza zgromadzonego materiału w tej sprawie pozwoliła na wytypowanie osób biorących udział w tym zdarzeniu. W miniony poniedziałek kryminalni z V Komisariatu Policji w Krakowie w różnych częściach miasta zatrzymali w sumie 4 osoby odpowiedzialne za pobicie 39-latka. Troje zatrzymanych to osoby nieletnie w wieku 13 oraz 14 lat, natomiast czwarta osoba to mężczyzna w wieku lat 19. Zatrzymanym osobom przedstawione zostały zarzuty pobicia osoby przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. O dalszym losie osób nieletnich zadecyduje sąd rodzinny. 19-latek natomiast odpowiadać będzie jako dorosły. W tym przypadku kodeks karny przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo wobec mężczyzny prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.