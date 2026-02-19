Kilkadziesiąt noży oraz miecze zabezpieczyli policjanci u 38-latka, który wygrażał nimi ekipie budowlanej, a potem policjantom Data publikacji 19.02.2026 Powrót Drukuj 12 lutego br. policjanci z Komisariatu Policji VI w Krakowie interweniowali wobec agresywnego 38-letniego mieszkańca Kurdwanowa. Policjanci obezwładnili mężczyznę posiadającego ostre przedmioty, którymi groził i wymachiwał w ich kierunku. Wcześniej 38-latek groził członkom ekipy budowlanej oraz uszkodził samochód. Grozi mu do 10 lat więzienia.

12 lutego br. około godz. 15 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odebrał zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w rejonie ulicy Cechowej miał grozić ekipie budowlanej ostrymi niebezpiecznymi narzędziami.

Na miejsce niezwłocznie skierowano policjantów z Komisariatu Policji VI w Krakowie, którzy potwierdzili, że do pracującej tam ekipy budowlanej podszedł mężczyzna, który miał grozić pracownikom, a następnie uderzył w stojący nieopodal samochód. Ponieważ agresor pobiegł w kierunku pobliskiej posesji policjanci ruszyli za nim. Także w stosunku do funkcjonariuszy mężczyzna zachowywał się irracjonalnie, był agresywny, nie reagował na wydawane przez nich polecenia oraz wymachiwał w ich kierunku ostrymi przedmiotami. W związku z tym policjanci obezwładnili, a następnie wylegitymowali agresywnego mężczyznę. Następnie 38-letni mieszkaniec Kurdwanowa został zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji VI w Krakowie, gdzie policjanci wykonali z jego udziałem niezbędne czynności. Ponadto w jego miejscu zamieszkania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli kilkadziesiąt niebezpiecznych narzędzi.

Śledczy przesłuchali do tej sprawy świadków oraz pokrzywdzone osoby. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu czynnej napaści na funkcjonariuszy, stosowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej.

13 lutego br. sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze i zastosował wobec 38-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.