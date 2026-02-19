Umówiła się na spotkanie z 69-latkiem, a potem go okradła Data publikacji 19.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z prewencji zatrzymali 44-latkę i jej 35-letniego partnera za kradzież dokumentów i pieniędzy. Kobieta celowo umówiła się z 69-letnim poszkodowanym, a gdy ten wyszedł z domu na spotkanie, razem ze swoim partnerem, okradła seniora. Para została zatrzymana przez namysłowskich policjantów zaledwie kilka minut po zgłoszeniu. Grozi im o 2 lat więzienia.

Policjanci z Namysłowa otrzymali zgłoszenie o kradzieży portfela, do jakiej miało dojść na terenie jednej z posesji. Jak ustalili policjanci, 69-latek umówił się ze swoją znajomą. O ustalonej porze wyszedł z domu, by dotrzeć na spotkanie. Podczas jego nieobecności 44-letnia kobieta razem ze swoim 35-letnim partnerem weszła do domu seniora. Para ukradła mężczyźnie portfel z dokumentami i gotówką.

Funkcjonariusze ustalili rysopis osób, które mogły być wiązane z kradzieżą i niezwłocznie rozpoczęli ich poszukiwania na terenie miasta. Już po krótkim czasie funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, zgodnego z opisem, który na widok radiowozu zmienił kierunek marszu i nerwowo oglądał się za siebie. Policjanci natychmiast podjęli interwencję i już po chwili zatrzymali 35-latka.

W tym samym czasie drugi patrol prowadził działania w rejonie dworca PKP, gdzie zatrzymał 44-letnią znajomą seniora. W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy niej skradziony portfel, który należał do poszkodowanego.

Kryminalni przedstawili zatrzymanym zarzut popełnienia przestępstwa za, który grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Zarówno 35-latek, jak i jego 44-letnia partnerka przyznali się do popełnienia zarzucanego czynu.