Świadcząc usługi transportowe i przewożąc pasażerów - miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie Data publikacji 19.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali 41-letniego kierowcę, który miał 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze interweniowali, ponieważ pomiar prędkości wykazał ponad 70 km/h na obowiązującej 50 km/h. Kierowca zignorował sygnały i nie zatrzymał się do kontroli policyjnej. Dodatkowo mężczyzna świadczył odpłatne usługi transportowe w aplikacji i przewoził pasażerów. Dopiero po zatrzymaniu okazało się, że prowadził On samochód, w stanie nietrzeźwym już od kilku godzin. Policjanci natychmiast zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat oraz sądowy zakaz kierowania.

Wczoraj na ul. Gdańskiej w Wejherowie policjanci ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie podjęli interwencję wobec kierującego, który przekroczył dozwoloną prędkość i nie chciał zatrzymać się do kontroli drogowej. Funkcjonariusze drogówki wykonali pomiar prędkości wobec jadącego w ich kierunku samochodu Skoda. Kierujący jechał 71 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Policjantka wydała wyraźny sygnał do zatrzymania tego pojazdu, jednak kierowca zignorował polecenie i nie zatrzymał się do kontroli. Kontynuował jazdę jeszcze przez około kilometr. Dopiero gdy jadący za nim oznakowany radiowóz użył sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierowca zatrzymał pojazd.

Podczas sprawdzania kierowcy i jego samochodu okazało się, że mężczyzna wykonywał odpłatny przewóz osób w ramach aplikacji i przewoził dwóch pasażerów. Jak ustalili policjanci, pracę tego dnia wykonywał już od kilku godzin. Badanie stanu trzeźwości wykazało 1,46 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada blisko 3 promilom alkoholu w organizmie. Kierującemu natychmiast zatrzymano prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie konsekwencje finansowe.

To zdarzenie pokazuje, jak ogromnym zagrożeniem jest wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu, szczególnie w sytuacji, gdy kierowca odpowiada już nie tylko za siebie, ale także za przewożonych pasażerów.

Apelujemy do osób korzystających z usług przewozu osób: jeżeli wsiadając do pojazdu wyczuwają Państwo woń alkoholu od kierującego lub jego zachowanie wzbudza niepokój i podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających - najlepiej zrezygnować z przejazdu. Nie wsiadajmy do pojazdu z nietrzeźwym czy "niepewnym" kierowcą. W takiej sytuacji zawsze można zareagować, kiedy jest to dla nas bezpieczne- wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i poinformować o swoich obawach. Szybka reakcja może zapobiec tragedii.