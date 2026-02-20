Sprzedawali fałszywą aplikację mObywatel – zostali zatrzymani przez policjantów CBZC
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali cztery osoby, które za pośrednictwem popularnego serwisu internetowego sprzedawały fałszywą aplikację mObywatel. Nielegalny proceder trwał około 12 miesięcy, w trakcie którego zakupu fałszywej aplikacji dokonało ponad 3000 osób. 17-latek i trzech 18-latków usłyszeli już zarzuty karne. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe.
Na jednym z popularnych wśród młodych osób serwisów internetowych, od dłuższego czasu prowadzona była sprzedaż fałszywej aplikacji mObywatel. Funkcjonariusze z Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim ustalili, że nielegalny proceder trwał od co najmniej roku a sprawcy uczynili sobie z niego stałe źródło dochodu. Zakupu nielegalnej aplikacji mogło dokonać nawet ponad 3000 osób.
W trakcie przeprowadzonych na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego działań, zatrzymano czterech mężczyzn podejrzanych o ten nielegalny proceder. Dokonano przeszukań miejsc i zabezpieczono materiał dowodowy potwierdzający nielegalną sprzedaż.
Zatrzymanym młodym mężczyznom przedstawiono zarzuty karne polegające na podrobieniu aplikacji i jej sprzedaż za pośrednictwem Internetu, przy czym uczynienie sobie z tego procederu stałego źródła dochodu tj. czyny z art. 270 kk w zw. z art. 65 kk.
Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji. Zabezpieczono także komputery telefony i inne nośniki danych oraz mienie na poczet przyszłych grzywien.
Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe.
(CBZC)