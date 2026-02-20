Sprzedawali fałszywą aplikację mObywatel – zostali zatrzymani przez policjantów CBZC Data publikacji 20.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali cztery osoby, które za pośrednictwem popularnego serwisu internetowego sprzedawały fałszywą aplikację mObywatel. Nielegalny proceder trwał około 12 miesięcy, w trakcie którego zakupu fałszywej aplikacji dokonało ponad 3000 osób. 17-latek i trzech 18-latków usłyszeli już zarzuty karne. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe.

Na jednym z popularnych wśród młodych osób serwisów internetowych, od dłuższego czasu prowadzona była sprzedaż fałszywej aplikacji mObywatel. Funkcjonariusze z Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim ustalili, że nielegalny proceder trwał od co najmniej roku a sprawcy uczynili sobie z niego stałe źródło dochodu. Zakupu nielegalnej aplikacji mogło dokonać nawet ponad 3000 osób.

W trakcie przeprowadzonych na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego działań, zatrzymano czterech mężczyzn podejrzanych o ten nielegalny proceder. Dokonano przeszukań miejsc i zabezpieczono materiał dowodowy potwierdzający nielegalną sprzedaż.

Zatrzymanym młodym mężczyznom przedstawiono zarzuty karne polegające na podrobieniu aplikacji i jej sprzedaż za pośrednictwem Internetu, przy czym uczynienie sobie z tego procederu stałego źródła dochodu tj. czyny z art. 270 kk w zw. z art. 65 kk.

Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji. Zabezpieczono także komputery telefony i inne nośniki danych oraz mienie na poczet przyszłych grzywien.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe.