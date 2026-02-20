Wykrzykiwał wulgaryzmy... trafił do więzienia Data publikacji 20.02.2026 Powrót Drukuj Mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach działając na terenie Bytomia, zatrzymali do kontroli samochód z uwagi na zachowanie pasażera. Mężczyzna z przejeżdżającego pojazdu wykrzykiwał wulgaryzmy w kierunku policjantów. Finał interwencji okazał się zaskakujący. Krewki pasażer okazał się osobą poszukiwaną, a siedzący za kierownicą 30-latek miał w swoim organizmie ponad promil alkoholu.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach wspierają bezpieczeństwo w wielu miastach, w tym także Bytomia. Kilka dni temu podczas patrolu dzielnicy Szombierki stróże prawa podjęli legitymowanie w miejscu publicznym. W trakcie wykonywanych czynności pasażer przejeżdżającego samochodu zaczął wykrzykiwać wulgaryzmy w kierunku mundurowych. Policjanci podjęli kontrolę samochodu. Mężczyzna, który swoim zachowaniem wywołał reakcję mundurowych... okazał się osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w związku z uchylaniem się od odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za popełnione oszustwa. Od kierującego pojazdem 30-latka wyczuwalna była woń alkoholu. Wynik badania alkomatem wskazał ponad promil alkoholu w organizmie mężczyzny. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w celu przeprowadzenia dalszych czynności.

O ich dalszym losie za popełnione czyny, zadecyduje teraz sąd. Zgodnie z artykułem 178a. kodeksu karnego za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego 30-latkowi może grozić do 3 lat pozbawienia wolności. 30-letni pasażer w związku z popełnionym w przeszłości przestępstwem dotyczącym oszustwa został osadzony w areszcie i zgodnie z decyzją sądu spędzi tam dwa lata.

Ponownie apelujemy i przypominamy, że spożyty alkohol upośledza zdolności motoryczne. Powoduje wydłużenie zdolności oceny sytuacji i wpływa na czas reakcji. Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu! Pijany kierowca to ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowco, bądź rozsądny!

( KWP w Katowicach /mw)