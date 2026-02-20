Funkcjonariusze CBZC zabezpieczyli ponad 100 tys. wyłudzonych loginów i haseł do popularnego serwisu społecznościowego Data publikacji 20.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w toku prowadzonego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Białymstoku rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która za pomocą technik phishingowych wyłudzała dane logowania do kont na platformie Facebook, a następnie przejmowała do nich dostęp i za pośrednictwem komunikatorów internetowych wyłudzała kody BLIK od kolejnych użytkowników portalu.

Policjanci Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili 11 członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej w okresie od maja 2022 roku do maja 2024 na terenie Polski oraz Niemiec.

W sprawie zabezpieczono ponad 100 tys. loginów i haseł do portalu wyłudzonych przez sprawców. Tworzyli oni strony internetowe imitujące znane portale informacyjne, zawierające szokujące i skandaliczne treści, np. śmierć znanej osoby. Po kliknięciu w link do takiej strony, pojawiało się okienko logowania do portalu Facebook. Po wpisaniu przez użytkownika loginu i hasła, dane te były przejmowane przez członków grupy, którzy następnie wykorzystywali je w przestępczym procederze.

Łącznie członkom grupy przedstawiono ponad 400 zarzutów popełnienia przestępstw, w tym m.in . kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bezprawnego przejmowania dostępu do kont na portalu Facebook oraz skrzynek pocztowych, oszustw internetowych oraz procederu prania pieniędzy ( art. 258 § 1 i 3 kk , art. 267§2 kk, art. 286§1 kk, art. 269b kk oraz art. 299§5kk).

Wobec sześciu osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

W sprawie zabezpieczono od podejrzanych środki majątkowe o równowartości 1 mln zł, które zostaną m.in. rozdysponowane na pokrycie powstałych strat w mieniu pokrzywdzonych.

Rekomendujemy:

1. Sprawdzenie, czy dane logowania do portalu Facebook nie zostały przejęte w wyniku działania sprawców. Można to zrobić za pomocą strony internetowej: bezpiecznedane.gov.pl

- W przypadku stwierdzenia wycieku danych, prosimy o kontakt z prowadzącym postępowanie za pomocą dedykowanej skrzynki pocztowej: pokrzywdzeni@cbzc.policja.gov.pl. W treści wiadomości prosimy o podanie daty zdarzenia, informacji czy fakt ten zgłaszano organom ścigania (jaka jednostka, pod jaką sygnaturą prowadziła postępowanie) oraz czy w wyniku tego zdarzenia pokrzywdzone zostały inne osoby (wyłudzenie płatności z wykorzystaniem kodu BLIK);

2. Zmianę hasła do konta Facebook oraz innych kont (np. skrzynek e-mail), gdzie stosowano identyczne hasło.