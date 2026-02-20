Oszukał 76-latkę na 110 tys. zł - "odbierak” i jego kolega wpadli z narkotykami Data publikacji 20.02.2026 Powrót Drukuj Ursynowscy kryminalni zatrzymali podejrzanego o oszustwo, w wyniku którego seniorka straciła ponad 110 tysięcy złotych. Policjanci ustalili, że mężczyzna w całym procederze pełnił funkcję „odbieraka”. Dodatkowo, podczas przeszukania mieszkania, które zajmował wraz z kolegą, policjanci znaleźli znaczną ilość narkotyków. Na wniosek Prokuratora Rejonowego Warszawa Ursynów, sąd zastosował wobec 23-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może im grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Oszuści wykorzystują różne sposoby, aby zdobyć pieniądze. Jedną z często stosowanych metod jest podszywanie się pod policjanta. Do zdarzenia o takim charakterze doszło na terenie Ursynowa. Na telefon stacjonarny 76-letniej mieszkanki dzielnicy zatelefonował nieznany mężczyzna podający się za pracownika poczty, informując ją o przekazie poleconym. Następnie do zgłaszającej odezwał się inny mężczyzna, podający się za policjanta, który pod pretekstem sprawdzenia autentyczności posiadanych przez zgłaszającą pieniędzy, nakłonił ją do przekazania ich wysłanemu pod jej adres mężczyźnie. Seniorka uwierzyła w tę wymyśloną historię. Nie kontaktując się z innymi osobami, działając pod presją czasu i w silnych emocjach, wybrała wszystkie oszczędności z konta bankowego. Po gotówkę przyjechał mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji, któremu pokrzywdzona przekazała 110 tysięcy złotych. Gdy po kilkudziesięciu minutach zorientowała się, że została oszukana, było już za późno.

Sprawą oszustwa natychmiast zajęli się policjanci wydziału kryminalnego ursynowskiego komisariatu. Po zebraniu niezbędnych informacji podjęli czynności, by ustalić i zatrzymać sprawcę. W wyniku pracy operacyjnej ustalili, że osoba, która mogła pełnić funkcję tzw. odbieraka, może przebywać w jednym z mieszkań na terenie Pragi-Południe.

Ich ustalenia szybko się potwierdziły. Podczas kontroli w lokalu czekała ich jednak dodatkowa ,"niespodzianka”. Przebywający w lokalu mężczyźni, tj. 23 i 24-latek, oprócz kilku telefonów, pieniędzy - ponad 67 tysięcy złotych - posiadali także znaczną ilość narkotyków, w tym mefedron, marihuanę i kokainę o łącznej wadze ponad 210 gramów.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do ursynowskiego komisariatu. Środki zabezpieczono i poddano oględzinom. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie młodszemu z mężczyzn zarzutów w postaci udziału w oszustwie oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. 24-latek, który nie brał udziału w oszustwie, przyznał się do posiadania narkotyków i został objęty policyjnym dozorem.

Obaj mężczyźni będą musieli liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Za przestępstwa, których się dopuścili, grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie.