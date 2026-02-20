Grupa szybkiego reagowania w akcji Data publikacji 20.02.2026 Powrót Drukuj Grupa Szybkiego Reagowania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu powstała z myślą o najbardziej niebezpiecznych interwencjach. W miniony wtorek funkcjonariusze tego zespołu zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradali sklepy w Toruniu. Dodatkowo jeden z nich groził ochroniarzowi nożem. Wczoraj podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury.

W miniony wtorek (17.02.2026) dyżurny toruńskiej komendy otrzymał informację, że na Bydgoskim Przedmieściu doszło do kradzieży rozbójniczej. Okazało się, że mężczyzna wszedł do marketu, a następnie wyniósł z niego artykuły spożywcze o wartości przekraczającej 100 złotych. Jego znajomy czekał przy drzwiach, po czym zagroził nożem ochroniarzowi, który próbował powstrzymać sprawców przed wyniesieniem towaru.

Na miejsce dyżurny skierował patrol ze Śródmieścia oraz Grupę Szybkiego Reagowania (GSR) Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Mundurowi, po przybyciu do sklepu, przejrzeli monitoring, by zobaczyć, jak wyglądali sprawcy i ruszyli w kierunku ich ucieczki. Po krótkim czasie, funkcjonariusze grupy szybkiego reagowania obezwładnili, zatrzymali i wyprowadzili ukrywających się w pobliskiej kamienicy mężczyzn. Byli to mieszkańcy Torunia w wieku 39 i 25 lat. Obaj trafili do policyjnego aresztu.

Następnego dnia usłyszeli zarzuty, jednak dotyczące nie tylko kradzieży rozbójniczej. Śledczy ze Śródmieścia, którzy pracowali nad tą sprawą zebrali dowody na to, że mężczyźni są najprawdopodobniej odpowiedzialni także za inne przestępstwa przeciwko mieniu. Z ustaleń śledczych wynikało, że w sposób szczególnie zuchwały przynajmniej czterokrotnie okradali markety, wynosząc z nich artykuły spożywcze i przemysłowe. Policjanci nie wykluczają, że zarzuty zostaną jeszcze uzupełnione o inne podobne przestępstwa.

Wczoraj (19.02.2026) podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury. Zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Za popełnione przestępstwa grozi im nawet 10 lat pozbawienia wolności.

GSR powstała z myślą o najtrudniejszych interwencjach, w tym do zatrzymywania osób szczególnie agresywnych wyposażonych w niebezpieczne narzędzia, broń, będących pod wpływem substancji psychoaktywnych. Policjanci grupy posiadają specjalne wyposażenie oraz przeszli cykl dodatkowych szkoleń m.in. prowadzonych przez kontrterrorystów. Funkcjonariusze tej formacji szybko i skutecznie obezwładniają osoby, które stanowią zagrożenie dla innych.

Film Grupa szybkiego reagowania w akcji