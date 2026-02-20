Pobili i okradli 39-latka w jego domu Data publikacji 20.02.2026 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Miechowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące wobec trzech mężczyzn, którzy siłowo, w środku nocy wtargnęli do jednego z domów, a następnie dokonali rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, na 39 -letnim mężczyźnie.

Na początku stycznia, tuż przed północą, do jednego z domów w Słomnikach, uszkadzając dwoje drzwi wpadło trzech mężczyzn uzbrojonych w pokaźnych rozmiarów młot. W domu spał 39-latek. Sprawcy zaczęli go bić, okładać pięściami i młotkiem po całym ciele. Poszkodowany osunął się na podłogę i stracił na chwilę przytomność.

Mężczyźni w trakcie bicia, zmieniając się, zaczęli wynosić z domu wartościowe przedmioty i pakować je do bagażnika pojazdu, który zostawili przed domem. Łupem sprawców padły dwa telewizory, konsola do gier, hulajnoga elektryczna oraz komputer. W trakcie całego zdarzenia oprócz pobicia zdemolowali pokrzywdzonemu wnętrze domu. Wszystko trwało kilka minut, po czym sprawcy uciekli.

Po chwilowym zamroczeniu mężczyzna ocknął się, był w szoku. Nie wiedział kto wtargnął do jego domu w środku nocy. Gdy był bity usłyszał od sprawców, żeby nawet nie próbował dzwonić na Policję, bo tylko pogorszy swoją sytuację. W środku nocy, obolały i pobity poszedł do znajomego szukać pomocy. Ten natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy. Na miejscu szybko pojawiły się służby. Pokrzywdzony trafił pod opiekę medyków, a policjanci niezwłocznie przystąpili do swoich czynności.

Sprawą zajęli się policjanci z Komisariatu Policji w Słomnikach oraz kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. To właśnie doskonała współpraca funkcjonariuszy z tych dwóch jednostek oraz ich konsekwencja i skuteczność pozwoliły na zamknięcie sprawy i doprowadzenie sprawców przed wymiar sprawiedliwości w niespełna miesiąc.

Sprawcy to mieszkańcy Krakowa w wieku od 23 do 34 lat. Jeden z nich w chwili zatrzymania posiadał przy sobie mefedron. Wszyscy to pseudokibice jednej z krakowskich drużyn, posiadający „bogatą” kartotekę kryminalną i liczne przestępstwa na swoim koncie. Powodem tego ataku były zupełnie błahe, dawne nieporozumienia i rozliczenia.

Wszyscy, usłyszeli zarzuty prokuratorskie, a sąd zdecydował o środkach izolacyjnych, dlatego najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Krakowie / kc)

Film Pobili i okradli 39-latka w jego domu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Pobili i okradli 39-latka w jego domu (format mp4 - rozmiar 15.99 MB)