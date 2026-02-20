Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania zatrzymany przez koszalińskich kryminalnych Data publikacji 20.02.2026 Powrót Drukuj Żaden poszukiwany, ukrywający się przed organami ścigania, nie może czuć się bezkarny, nawet jeśli ucieknie poza granice kraju, próbując uniknąć odpowiedzialności karnej. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, dzięki skutecznej pracy operacyjnej oraz współpracy międzynarodowej, zatrzymali 41-letniego obywatela Ukrainy, który od początku roku był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za wielokrotne nielegalne przewożenie migrantów przez granice.

Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, jednak intensywne działania koszalińskich funkcjonariuszy doprowadziły do ustalenia jego aktualnego miejsca pobytu. Jak się okazało był on poszukiwany przez niemieckie sądy za wielokrotne nielegalne przewożenie migrantów przez granice państwowe, czerpiąc z tego korzyści majątkowe co dodatkowo potwierdza skalę jego przestępczej działalności. Wydany europejski nakaz aresztowania umożliwił jego szybkie zatrzymanie i przekazanie do dalszych czynności prawnych, podczas których sąd zdecyduje o jego dalszym losie i ewentualnym wydaleniu z kraju.

Coraz lepsza współpraca międzynarodowa służb oraz skuteczne wykorzystanie europejskiego nakazu aresztowania przynoszą wymierne efekty w walce z przestępczością transgraniczną. To narzędzie pozwala na szybkie zatrzymywanie osób ukrywających się poza granicami kraju i doprowadzanie ich przed oblicze sądu.

Policjanci podkreślają, że współczesna przestępczość nie zna granic, dlatego działania organów ścigania również mają charakter międzynarodowy. Każdy, kto próbuje uniknąć odpowiedzialności karnej, musi liczyć się z tym, że prędzej czy później zostanie zatrzymany niezależnie od miejsca, w którym się ukrywa.

Zatrzymanie 41-latka jest kolejnym przykładem skuteczności pracy operacyjnej funkcjonariuszy oraz dowodem na to, że konsekwentne działania służb bezpieczeństwa prowadzą do nieuchronności kary.