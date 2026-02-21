Archiwum X – Nie przestajemy szukać! – sprawa Danuty Matusik z Rybnika Data publikacji 21.02.2026 Powrót Drukuj Danuta Matusik wyszła przed budynek szkoły w Rybniku, by wyrzucić worki ze śmieciami. Kilkadziesiąt minut później została odnaleziona nieopodal kontenerów. Już nie żyła. Sprawa do dziś pozostaje niewyjaśniona, a pytania o to, co wydarzyło się tamtego dnia, wciąż nie znalazły odpowiedzi. W ramach kampanii Archiwum X – Nie przestajemy szukać! wracamy do tej historii. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy ta sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Co wydarzyło się obok szkoły?

Mężatka, matka czworga dzieci. Zatrudniona jako sprzątaczka w szkole zawodowej w Rybniku. W relacjach świadków wydawała się spokojną osobą, kimś, kto nie miał wrogów i raczej łagodził napięcia niż je wywoływał.

2 marca 2000 roku nic nie wskazywało na to, że ten dzień zakończy się tragicznie. Wieczorem, około 19:25 Danuta Matusik wyszła sama ze szkoły, aby wyrzucić worki ze śmieciami do kontenerów znajdujących się na posesji. Kiedy przez dłuższy czas nie wracała, jej koleżanki z pracy zaniepokoiły się i zaczęły jej szukać. Ponieważ same nie mogły jej odnaleźć, o pomoc poprosiły woźną wraz z jej mężem. W trakcie przeszukiwania terenu przy kontenerach odnalezione zostało ciało kobiety. Natychmiast powiadomiono pogotowie ratunkowe i Policję.

Lekarz na miejscu stwierdził zgon i wskazał, że do śmierci doszło z udziałem osób trzecich. Obok ciała znajdowały się worki ze śmieciami oraz klapki typu drewniaki.

Ustalenia śledczych

Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia zadane ostrym lub ostrokrawędzistym narzędziem. Biegli stwierdzili też, że przyczyną śmierci było wykrwawienie oraz uszkodzenie narządów wewnętrznych.

W trakcie trwającego śledztwa przesłuchano świadków, przeprowadzone zostały też liczne czynności operacyjne oraz badania kryminalistyczne zabezpieczonych śladów. Wytypowane zostały również osoby, które mogły mieć związek ze sprawą, jednak po weryfikacji tych informacji nikt nie usłyszał zarzutów.

Na podstawie zeznań jednego ze świadków sporządzony został portret pamięciowy mężczyzny, który w dniu zdarzenia widziany był w pobliskim barze. W łazience miał tam zmywać krew z rąk.

Szukamy świadków

- Pomimo wielu podejmowanych działań nie udało się dotąd ustalić sprawcy ani motywu zabójstwa pani Danuty Matusik – mówi oficer operacyjny z Archiwum X i dodaje: - Dziś dysponujemy narzędziami i możliwościami, których nie było w 2000 roku, dlatego ponownie analizujemy każdy szczegół tej sprawy. Wierzymy, że prawda jest w zasięgu wzroku.

Zwracamy się zatem do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje dotyczące tego zdarzenia – nawet jeśli wydają się one drobne lub dotyczą jedynie fragmentów wspomnień sprzed lat.

Szczególnie istotne mogą być informacje dotyczące osób, które przebywały w pobliżu szkoły w godzinach wieczornych 2 marca 2000 roku.

Osoby posiadające wiedzę na temat tego zdarzenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 509 985 025 lub mailowo archiwumx@policja.gov.pl. Zapewniamy pełną anonimowość.

Kampania Archiwum X - Nie przestajemy szukać!

Sprawa ta prezentowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii Archiwum X – nie przestajemy szukać!, prowadzonej przez Biuro Kryminalne KGP i Biuro Komunikacji Społecznej KGP w dniach 16 - 22 lutego 2026 r., podczas Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem kampanii jest przypomnienie, że za każdą niewyjaśnioną sprawą stoją realni ludzie i ich historie, zachęcenie świadków do podzielenia się informacjami oraz podkreślenie, jak ważne jest dążenie do poznania prawdy.

Tekst: Agnieszka Włodarska BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis BKS KGP, st. sierż. Jarosław Paraszczyn BKS KGP