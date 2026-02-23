Areszt dla 36-latka za uporczywe nękanie Data publikacji 23.02.2026 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Rzeszowie przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował trzymiesięczny areszt wobec 36-latka. Mężczyzna jest podejrzany o uporczywe nękanie kobiety, znanej mu z relacji zawodowych. Mieszkaniec podrzeszowskiej miejscowości m.in. nachodził pokrzywdzoną w miejscu jej pracy, wysyłał do niej wiadomości tekstowe oraz szkalował ją na portalu społecznościowym. Za stalking kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Początek tej sprawy miał miejsce w drugiej połowie 2024 roku, kiedy to pokrzywdzona kobieta, na gruncie zawodowym poznała 36-letniego mieszkańca powiatu rzeszowskiego. Od samego początku znajomość miała charakter tylko i wyłącznie oficjalny, związany z reprezentowaniem interesów 36-latka. Po wygaśnięciu zobowiązań do reprezentowania go, mężczyzna pod pretekstem zwrotu dokumentów, przychodził do miejsca jej pracy, wydzwaniał i pisał wulgarne i obraźliwe smsy. Taki stan rzeczy, z przerwami, trwał kilkanaście miesięcy.

Pomimo, że pokrzywdzona prosiła go do zaniechania z nią kontaktu, sytuacja eskalowała. Jakby tego było mało, mężczyzna na jednym z portali społecznościowych obrażał i szkalował ją, w związku z wykonywanym przez nią zawodem.

Policjanci z komisariatu na Nowym Mieście, którzy przyjęli zawiadomienie w tej sprawie, od razu zajęli się ustalaniem miejsca pobytu wskazanego przez pokrzywdzoną mężczyzny.

36-latek został zatrzymany następnego dnia rano, w miejscu zamieszkania. Po wstępnych czynnościach został doprowadzony do policyjnej izby zatrzymań.

Zgromadzony przez śledczych z komisariatu materiał dowodowy trafił do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Prokurator wszczął w sprawie śledztwo. Przesłuchał podejrzewanego mężczyznę i przedstawił mu zarzut polegający na uporczywym nękaniu kobiety, poprzez nachodzenie jej w miejscu pracy, wielokrotnym wysyłaniu do niej wiadomości tekstowych sms oraz pomawianiem jej w Internecie.

W środę, 11 lutego br., na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 36-latka areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.