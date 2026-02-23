Sierpeccy policjanci pomogli wychłodzonemu mężczyźnie Data publikacji 23.02.2026 Powrót Drukuj Sierpeccy policjanci podczas jednej z kontroli miejsc, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności, znaleźli wychłodzonego 66‑latka. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Policjanci każdego dnia kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. W jednym z nich, w niedzielę (22 lutego) w godzinach popołudniowych, mundurowi zastali mężczyznę, który wyraźnie był wychłodzony. Na miejsce natychmiast został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego. Do czasu przyjazdu ratowników policjanci monitorowali stan zdrowia i zapewnili mu niezbędne wsparcie. Mężczyzna w hipotermii został przetransportowany do szpitala, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę.

Choć w ostatnich dniach temperatury na zewnątrz są wyższe, niż podczas fali silnych mrozów to przebywanie w nieogrzewanych pomieszczeniach stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Wychłodzenie organizmu może nastąpić nie tylko przy ujemnych temperaturach, wystarczy chłód, wilgoć oraz osłabienie organizmu.

Policjanci apelują do mieszkańców o czujność i reagowanie, jeśli zauważymy osobę narażoną na wychłodzenie. Pamiętajmy, że każdy z nas również może pomóc osobom w ciężkiej sytuacji życiowej. Nie bądźmy obojętni – zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Jeden telefon może uratować czyjeś życie.