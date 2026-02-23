Zatrzymany przez policjantów, aresztowany przez sąd Data publikacji 23.02.2026 Powrót Drukuj Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Augustowie zastosował wobec 35-letniego mężczyzny tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące w związku z nadzorowanym przez prokuraturę śledztwem dotyczącym zgonu 27-letniej kobiety, do którego doszło w Walentynki. Mężczyznę zatrzymali augustowscy policjanci. Prowadzone przez nich szeroko zakrojone czynności doprowadziły do ujawnienia czynów na szkodę innych pokrzywdzonych.

Policjanci z Augustowa prowadzą nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Augustowie śledztwo w sprawie śmierci 27-letniej kobiety w Walentynki. Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości na terenie powiatu augustowskiego. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci 27-latki było utonięcie w balii ogrodowej. W toku śledztwa ustalono, że 35-latek dopuścił się wcześniej poważnych przestępstw wobec innych pokrzywdzonych. Mężczyzna został zatrzymany przez mundurowych z Augustowa, a następnie na wniosek prokuratora prowadzącego postępowanie, został aresztowany przez Sąd Rejonowy w Augustowie na okres 3 miesięcy.