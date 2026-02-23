Policja udaremniła starcie pseudokibiców Data publikacji 23.02.2026 Powrót Drukuj Dobre rozpoznanie i wzmożone działania opolskich policjantów zapobiegły ustawce pomiędzy pseudokibicami Śląska Wrocław i Odry Opole. Nie może być przyzwolenia dla zachowań naruszających prawo, a dla których sport jest wyłącznie pretekstem.

W sobotę, 21 lutego 2026 ok godz. 15.30 Wydział Kryminalny KWP w Opolu uzyskał informację o możliwej ustawce pomiędzy pseudokibicami klubów piłkarskich Śląska Wrocław i Odry Opole, która miała odbyć się na terenie powiatu nyskiego.

Na terenie całego województwa podjęto działania zmierzające do ustalenia kierunków przemieszczania się zantagonizowanych grup.

Około godz. 22.00 w wyniku podjętych działań w Brzegu na jednym z parkingów ujawniono grupę 32 osób z barwami Śląska Wrocław. Osoby i pojazdy pochodziły z rejonu Oławy, Namysłowa, Nysy i Brzegu. Po wylegitymowaniu i sprawdzeniu pojazdów nie znaleziono niebezpiecznych i zabronionych rzeczy. Po czynnościach osoby rozjechały się w różnych kierunkach. Do końca weekendu na terenie województwa opolskiego nie odnotowano, żadnych zdarzeń z udziałem pseudokibiców.

Przypominamy!

Udział w bójce lub pobiciu jest przestępstwem określonym w art. 158 Kodeksu karnego. Za samo uczestnictwo w bójce, w której naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli następstwem zdarzenia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawcy mogą trafić do więzienia nawet na 10 lat, a w przypadku śmierci – od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Niezależnie od odpowiedzialności karnej sąd może również orzec dodatkowe środki, takie jak obowiązek naprawienia szkody czy zakaz wstępu na imprezy masowe.

(KWP w Opolu / kp)