Wrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który posługiwał się podrobionym prawem jazdy Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podczas kontroli drogowej w Siechnicach zauważyli, że 46-letni obywatel Ukrainy posługiwał się podrobionym dokumentem prawa jazdy. Do zdarzenia doszło w trakcie rutynowych czynności kontrolnych, kiedy funkcjonariusze nabrali podejrzeń co do autentyczności przedstawionego dokumentu. Zatrzymanemu mężczyźnie może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Jakiś czas temu w Siechnicach, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali do kontroli samochód marki Fiat. Okazało się, że kierujący pokazał, w trakcie wykonywanych czynności przez funkcjonariuszy, podrobiony dokument prawa jazdy. W związku z tym 46-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe.

Podejrzany będzie odpowiadał za przestępstwo z art . 270 § 1 Kodeksu karnego, czyli posługiwanie się podrobionym dokumentem. Za tego typu czyn grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.