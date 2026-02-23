Natychmiastowa reakcja policjantów uratowała życie 85-letniej kobiety Data publikacji 23.02.2026 Powrót Drukuj W piątek, 20 lutego 2026 roku, błyskawiczna i zdecydowana reakcja policjantów uratowała życie 85-letniej kobiety, która nagle straciła oddech i tętno w centrum Skierniewic. Dzięki natychmiastowo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej funkcje życiowe seniorki zostały przywrócone, a jej stan jest obecnie stabilny.

20 lutego 2026 roku podczas patrolu w rejonie szpitala, policjanci zauważyli niepokojącą sytuację. Na jednej z ławek leżała starsza kobieta, a stojąca obok niej młodsza kobieta – widząc nadjeżdżający radiowóz – zaczęła energicznie machać, prosząc funkcjonariuszy o pomoc. Mundurowi natychmiast zatrzymali się. 33-letnia kobieta poinformowała ich, że na ławce znajduje się jej 85-letnia babcia, która chwilę wcześniej źle się poczuła, straciła przytomność, a następnie bezwładnie osunęła się z siedziska. Policjanci błyskawicznie przystąpili do działania. Po sprawdzeniu funkcji życiowych okazało się, że seniorka nie oddycha, a jej tętno jest niewyczuwalne. W tej sytuacji funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, jednocześnie wzywając na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Reanimację prowadzili nieprzerwanie do czasu przyjazdu ratowników, a następnie wspólnie z medykami kontynuowali działania ratunkowe.

Dzięki ich zdecydowanej i profesjonalnej reakcji funkcje życiowe 85-letniej kobiety zostały przywrócone. Seniorka została przewieziona do szpitala. Z informacji przekazanej przez lekarza wynika, że jej stan jest stabilny i nie zagraża życiu. Życie kobiety zostało uratowane dzięki natychmiastowej reakcji policjantów.

St. post. Przemysław Dudek oraz post . Rafał Iwiński – młodzi funkcjonariusze pełniący na co dzień służbę w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym Komenda Miejska Policji w Skierniewicach - swoim opanowaniem, profesjonalizmem oraz wysokimi umiejętnościami potwierdzili, że policyjne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy realnie przekładają się na ratowanie ludzkiego życia. Tego dnia znaleźli się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, ale przede wszystkim – bez chwili wahania podjęli czynności, które przywróciły kobiecie oddech i krążenie.

Ich postawa jest najlepszym dowodem na to, że słowa roty ślubowania policyjnego nie są jedynie formalnością, lecz zobowiązaniem, które funkcjonariusze wypełniają każdego dnia – z gotowością do niesienia pomocy i ochrony życia ludzkiego. To właśnie dzięki ich zdecydowanej reakcji dziś możemy mówić o szczęśliwym zakończeniu tej dramatycznej sytuacji.