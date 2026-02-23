Szczęśliwe odnalezienie 37-letniego mężczyzny Data publikacji 23.02.2026 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 37-latka. Mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania w nieznanym kierunku i ślad po nim zaginął. W działania poszukiwawcze zaangażowali się nie tylko policjanci, ale też strażacy oraz Mazurska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza. Mężczyzna został odnaleziony i przekazany załodze ratownictwa medycznego.

W piątek ( 20.02.2026 r.) przed godziną 16.00 dyżurny suwalskiej Policji został poinformowany o zaginięciu 37-letniego mężczyzny. Jak ustalili mundurowi, mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania w nieznanym kierunku. Zaniepokojona matka poinformowała służby. Z uzyskanych informacji wynikało, że mężczyzna ma problemy zdrowotne. W jednostce ogłoszono alarm. Mimo poszukiwań prowadzonych w warunkach zapadającego zmroku oraz niskiej temperatury, wszyscy zadysponowani funkcjonariusze ruszyli w wyznaczone sektory gminy Bakałarzewo. W działaniach brali również udział strażacy oraz mazurska grupa poszukiwawczo ratownicza.

Mundurowi sprawdzali wytypowane tereny i już po około półtorej godziny Policjanci z Posterunku Policji w Bakałarzewie zauważyli ślady na śniegu, a patrolowo-tropiący pies służbowy podjął trop. Nika prowadziła przewodnika przez zalesiony i trudny do pokonania teren. Po przejściu prawie 3 kilometrów funkcjonariusze na skraju lasu zauważyli wyziębionego i wycieńczonego mężczyznę. Okazał się nim zaginiony 37-latek. Policjanci udzielili mu pomocy medycznej oraz przekazali zespołowi ratownictwa medycznego.

Policjanci apelują, aby w przypadku zaginięcia osoby, w szczególności mającej problemy zdrowotne, osoby starszej, niepełnosprawnej lub dziecka, jak najszybciej powiadomić służby ratunkowe. W takich sytuacjach każda chwila zwłoki działa na niekorzyść zaginionego. Im szybsze powiadomienie służb, tym większe prawdopodobieństwo, że osoba zaginiona cała i zdrowa powróci do domu.