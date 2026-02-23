Kolejnych pięciu pseudokibiców zatrzymanych Data publikacji 23.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku we współpracy z policjantami ze Słupska i Nowego Dworu Gdańskiego zatrzymali kolejnych pięciu pseudokibiców podejrzanych o pobicie innych osób. Do zdarzenia doszło 9 lutego na terenie obiektu sportowego w Kościerzynie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty w tej sprawie. Prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór, poręczenie majątkowe oraz wydał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi.

Policjanci konsekwentnie realizują działania wobec pseudokibiców podejrzewanych o pobicie innych osób na terenie obiektu sportowego w Kościerzynie w dniu 9 lutego 2026 roku. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy, dał podstawę do wydania przez prokuratora postanowienia o zatrzymaniu kolejnych pięciu osób. Ustalenie tożsamości podejrzanych i w ostateczności ich zatrzymanie, to wynik pracy funkcjonariuszy z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz policjantów ze Słupska i Nowego Dworu Gdańskiego.

W czwartek nad ranem policjanci weszli równocześnie do czterech miejsc na terenie Słupska, powiatu słupskiego oraz Nowego Dworu Gdańskiego i zatrzymali pięciu podejrzanych w wieku 19, 20, 23 i 34 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie, gdzie usłyszeli zarzuty za udział w pobiciu. Zarzucane mężczyznom przestępstwo miało charakter chuligański, co będzie miało wpływ na podwyższenie zasądzonej kary.

Prokurator objął podejrzanych dozorem policyjnym, zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania z nimi oraz poręczeniem majątkowym w kwotach od 2 do 5 tysięcy złotych.

Jak do tej pory policjanci zatrzymali do tej sprawy 36 osób. Postępowanie nadal jest w toku i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Za udział w pobiciu grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.