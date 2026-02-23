Potrącenie pieszej na przejściu. Policjant w dniu wolnym od służby udzielał pomocy poszkodowanej Data publikacji 23.02.2026 Powrót Drukuj Jaworscy policjanci wyjaśniaj okoliczności zderzania drogowego z udziałem osoby pieszej. W piątek, po godzinie 17:00, na drodze relacji Jawor – Niedaszów kierowca osobowego Citroena potrącił kobietę przechodzącą przez oznakowane przejście dla pieszych. Na zdarzenie najechał policjant z jaworskiej komendy, który w dniu wolnym od służby jako pierwszy przystąpił do czynności reanimacyjnych potrąconej kobiecie. Nieprzytomna 55-latka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Policjanci apelują o ostrożność!

W piątek 20 lutego br. po godzinie 17:00 oficer dyżurny jaworskiej komendy otrzymał informację o potrąceniu pieszego. Do zdarzenia doszło na drodze relacji Jawor – Niedaszów. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że 51-letni mieszkaniec Strzegomia, kierujący pojazdem marki Citroen, nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie prawidłowo przechodzącej przez oznakowane przejście dla pieszych, w wyniku czego doszło do jej potrącenia.

Na miejsce zdarzenia przypadkowo najechał asp. szt. Tomasz Choszowski - Zastępca Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, który w czasie wolnym od służby zauważył dwa pojazdy oraz leżącą na jezdni kobietę. Policjant natychmiast podjął działania ratunkowe i przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czynności te prowadził do czasu przyjazdu służb ratunkowych, które przejęły dalszą pomoc medyczną. Nieprzytomna 55-latka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Sprawca został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie i w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Teraz funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

Pamiętajmy!

Relacje kierowca - pieszy mają bardzo szczególną rolę. Wzajemne poszanowanie praw, respektowanie obowiązków wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Niestety to piesi ponoszą największe skutki – w konfrontacji z autem nie mają żadnych szans.

Kierowcy muszą pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności, zwłaszcza kiedy zbliżają się do przejścia dla pieszych. Piesi natomiast powinni wziąć do serca zasadę ograniczonego zaufania: to, że my widzimy nadjeżdżające auto, wcale nie oznacza, że kierowca widzi także nas. Pod żadnym pozorem nie należy wchodzić na przejście tuż pod nadjeżdżający pojazd, nigdy też nie należy wychodzić na jezdnię zza przeszkody.