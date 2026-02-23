Policjant Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu po raz drugi oddał szpik kostny Data publikacji 23.02.2026 Powrót Drukuj Asp. Szymon Karolewicz od 14 lat jest policjantem Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu, a od 2013 roku honorowo oddaje krew. Przez ten okres czasu oddał 13 litrów krwi. W styczniu, już po raz drugi został dawcą szpiku kostnego, ratując życie swojego genetycznego bliźniaka.

W 2017 roku podczas jednej z donacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu asp . Szymon Karolewicz zarejestrował się jako potencjalny dawca komórek macierzystych.

W maju 2024 roku zadzwonił telefon z Ośrodka Dawców Szpiku, iż jego „bliźniak genetyczny” pilnie potrzebuje dawcy, który odda mu szpik celem ratowania życia. Po wyrażeniu zgody przez policjanta został zaproszony na badania wstępne, po których został zakwalifikowany jako dawca i po rozszerzonych badaniach lekarskich oddał szpik kostny w czerwcu 2024 roku. Za powyższe został odznaczony jako Dawca Przeszczepu. Po około pół roku dowiedział się, że jego szpik, który został przekazany dorosłemu mężczyźnie przyjął się i stan zdrowia biorcy się poprawia.

W styczniu 2026 roku został poinformowany, że stan biorcy się pogorszył i ponownie został poproszony o oddanie szpiku kostnego. Bez wahania się zgodził i po ponownym przejściu szeregu badań diagnostycznych – 4 lutego 2026 roku oddał szpik kostny.

Asp. Szymonowi Karolewiczowi gratulujemy wspaniałej postawy i życzymy szybkiego powrotu do sił! Trzymamy także kciuki za powrót do zdrowia jego bliźniaka genetycznego.