Tymczasowy areszt dla 61-latka podejrzanego o pedofilię Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Hajnowscy policjanci zatrzymali 61-latka podejrzanego o przestępstwa o charakterze pedofilskim. Mieszkaniec powiatu hajnowskiego w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy, kilkukrotnie dopuścił się czynów pedofilskich w stosunku do dwóch znanych mu dziewczynek. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie łącznie 4 zarzutów. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mieszkańca powiatu hajnowskiego na okres 3 miesięcy.

Hajnowscy policjanci na podstawie postanowienia wydanego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Hajnówce zatrzymali 61-latka podejrzanego o przestępstwa o charakterze pedofilskim. Informację o niepokojących zdarzeniach jedna z pokrzywdzonych dziewczynek przekazała policjantce po zakończonych w jej szkole zajęciach profilaktycznych.

Z ustaleń mundurowych i Prokuratury Rejonowej w Hajnówce wynika, że mieszkaniec powiatu hajnowskiego w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy, kilkukrotnie dopuścił się czynów pedofilskich w stosunku do dwóch znanych mu dziewczynek. Okazało się, że był znajomym ich rodziny, a pokrzywdzone znały go od dziecka.

Do niepokojących zachowań dochodziło w różnych miejscach. Zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak również w samochodzie mężczyzny, gdy zdarzało mu się przebywać z nimi na osobności. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 61-latkowi łącznie 4 zarzutów - dopuszczenia się wobec małoletnich poniżej lat 15 innych czynności seksualnych oraz kierowania wobec pokrzywdzonych gróźb bezprawnych w celu wywarcia na nie wpływu. Za te przestępstwa grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Sąd na wniosek prokuratury zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mieszkańca powiatu hajnowskiego na okres 3 miesięcy. Jak ustalili policjanci, kilka lat temu mężczyzna był już karany za czyny pedofilskie.