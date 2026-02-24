Seria uszkodzeń pojazdów na sądeckim osiedlu. 74-latek usłyszał 31 zarzutów Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki zaangażowaniu mieszkańców sądeccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o to, że na jednym z osiedli w Nowym Sączu uszkodził karoserię 26 zaparkowanych tam pojazdów, powodując straty w wysokości 116 tys. złotych. 74-latek usłyszał 31 zarzutów, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Od 23 grudnia 2025 roku do 9 lutego br., do sądeckiej Policji regularnie wpływały zgłoszenia dotyczące uszkodzeń mienia na jednym z osiedli w Nowym Sączu. Mieszkańcy informowali funkcjonariuszy o tym, że ktoś, najprawdopodobniej ostrym narzędziem, uszkadza karoserie ich samochodów, powodując głębokie zarysowania lakieru. Takich samochodów było 26, w tym dwa zostały porysowane przez sprawcę dwukrotnie, a jeden aż trzykrotnie. Łącznie właściciele oszacowali swoje straty na 116 tys. złotych.

Na podstawie przeprowadzonych czynności oraz dzięki współpracy z mieszkańcami osiedla, funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, zatrzymali osobę podejrzewaną o te przestępstwa. Okazał się nim 74-letni mieszkaniec Nowego Sącza. W oparciu o obszerny materiał dowodowy mężczyzna usłyszał łącznie 31 zarzutów uszkodzenia mienia, za co grozi do 5 lat więzienia. Warto dodać, że sąd może orzec wyższy wymiar kary, ponieważ podejrzany popełniał te przestępstwa w krótkich odstępach czasu, stosując ten sam schemat.

Dodatkowo policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratury, a ta skierowała wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Sąd rozpatrzył go pozytywnie i jego decyzją 74-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie w oczekiwaniu na wyrok.