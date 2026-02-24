Szybka reakcja policjantów z Andrychowa. 18-latek wyciągnięty z rzeki Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komisariatu Policji w Andrychowie na zgłoszenie uratowany został 18-latek. Funkcjonariusze zlokalizowali i wyciągnęli z rzeki Wieprzówka mocno wyziębionego mężczyznę, ogrzali w radiowozie i udzielili mu pomocy przedmedycznej. Uratowany młody człowiek trafił pod opiekę służb medycznych.

W minioną sobotę, 21 lutego br., tuż przed północą, dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w rejonie ul. 1 Maja w Andrychowie, w pobliżu ronda, słychać niepokojące krzyki wskazujące na to, że ktoś może potrzebować pomocy. Skierowani na miejsce funkcjonariusze niezwłocznie zaczęli sprawdzać wskazany obszar i rozpytywać przechodniów. Po kilku chwilach rozszerzyli działania sprawdzając teren wzdłuż rzeki. W pewnym momencie zauważyli w wodzie mężczyznę. Nie zwlekając ani chwili przeskoczyli bariery ochronne mostu i dostali się do niego. Policjanci wyciągnęli 18-latka z wody. Był silnie wyziębiony. Funkcjonariusze umieścili go w radiowozie, aby mógł się ogrzać. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego monitorowali jego funkcje życiowe i udzielili mu niezbędnej pomocy przedmedycznej. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Wadowicach, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy medycznej.