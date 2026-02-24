100-lecie sportu w Policji otwarte z biegowym przytupem Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj 22.02.2026 r. odbyła się 46. edycja Półmaratonu Wiązowskiego, gdzie dzięki uprzejmości organizatorów została utworzona klasyfikacja służb mundurowych. Reprezentacja Policji w lekkoatletyce mogła wziąć udział w tym wydarzeniu rozpoczynając swój cykl tegorocznych startów.

Nasi reprezentanci przybyli na start w bardzo licznym 30-osobowym składzie rywalizując w kategorii otwartej oraz wspomnianej kategorii służb mundurowych. Udział w zawodach dał reprezentacji możliwość sprawdzenia dyspozycji startowej na początku kalendarza zaplanowanych biegów, z których najważniejsze w pierwszej części sezonu będą Mistrzostwa Europy Policji w Maratonie (Praga, Czechy, 1-4 maja 2026 r.)

Start w półmaratonie dla naszych reprezentantów okazał się bardzo udany, większość zawodników poprawiło swoje rekordy życiowe na tym dystansie i zauważalne było ich zaangażowanie na tym etapie przygotowań do najważniejszych imprez biegowych.

W kategorii służb mundurowych wśród kobiet II miejsce zajęła Iwona Gnap (1.22:17) oraz III miejsce Julia Duda (1.24:13), wśród mężczyzn natomiast na drugim stopniu podium stanął Damian Skupiński (1.11:05). Poza tym odbywała się dodatkowo klasyfikacja drużynowa w kategorii otwartej, podczas której oceniano łącznie po pięć najlepszych wyników kobiet i mężczyzn. Reprezentacja Policji w tej klasyfikacji zajęła pierwsze miejsce,

Poniżej przedstawiamy wyniki naszych najlepszych policjantek i policjantów do 6 miejsca:

Iwona Gnap ( KSP ) - 1.22:17; Julia Duda ( KWP Poznań) - 1.24:13; Beata Szatka (KWP Opole) - 1.29:15; Irena Szymanek (KWP Lublin) - 1.30:30; Dominika Bełka (KWP Poznań) - 1.32:45; Sylwia Kucia (KWP Poznań) - 1.34:23.

Damian Skupiński (KWP Łódź) - 1.11:05; Rafał Stachowski (KWP Poznań) - 1.11:25; Paweł Wylężek (OPP Katowice) - 1.13:06; Henryk Warzecha (KWP Kraków) - 1.13:17; Mateusz Wolnik (KWP Katowice) - 1.13:19; Krzysztof Kacprzak (KWP Kraków) - 1.13:54

Zawody w Wiązownej były jednym z najważniejszych etapów wyłonienia szerokiego składu reprezentacji, który finalnie weźmie udział w majowych Mistrzostwach Europy Policji w Maratonie.